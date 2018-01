Hamilton pode ser campeão do mundo já este ano

GP de Bahrein

Livio Oricchio, de Manama

Por essa ninguém esperava, nem mesmo ele, Lewis Hamilton, um dos maiores fenômenos já surgidos na Fórmula 1, apesar de ter disputado apenas três provas: poder ser campeão do mundo na temporada de estréia. Com três pódios em três corridas – já uma marca histórica -, o primeiro piloto negro da Fórmula 1 lidera o campeonato, com 22 pontos, ao lado do companheiro de McLaren, o bicampeão Fernando Alonso, e Kimi Raikkonen, Ferrari.

“Se tenho as mesmas chances de Alonso de conquistar o título? Com certeza sim, não vejo por que não. Temos o mesmo carro e estou me mostrando tão competitivo quanto ele”, disse o próprio piloto inglês de somente 22 anos, recém-completados. No GP de Bahrein, foi mais veloz que o bicampeão do mundo ontem, a ponto de classificar-se em 2º e o parceiro em 5º, na tomada de tempo para o grid, sábado, 2º e 4º, e sexta-feira, nos treinos livres.

Claramente a situação está incomodando Alonso, que desvia a conversa quando questionado, como ontem. “Sim, o cumprimentei, como a toda equipe, pelo resultado”, limitou-se a dizer. Martin Whitmarsh, diretor da McLaren, não se conteve com outra performance excepcional do estreante mais eficiente dos 58 anos da Fórmula 1, 3º na Austrália, 2º na Malásia e 2º ontem. “Nós o esperávamos bem veloz, mas começou muito, muito forte o campeonato. Nós concluímos que Lewis é sério candidato ao título. Ninguém duvida de que vencerá em breve seu primeiro GP.”

Numa demonstração de mentalidade vencedora, Hamilton lamentou não ter como atacar Felipe Massa, ontem. “Logo depois da largada pude manter-me bem próximo dele, mas depois do primeiro pit stop meu carro não rendeu o mesmo, saía muito de frente.” Na segunda parada colocou pneus duros, o forte da McLaren. “Tornei-me muito rápido mesmo, mais duas voltas e começaria a lutar pela vitória com Felipe.”

Sobre sua trajetória espantosa na Fórmula 1, comentou: “Estou orgulhoso, eu e minha família.” Agora seu desejo é regressar para casa. “Estou há nove semanas fora, tenho certa ansiedade com a prova em Silverstone, ver os fãs, será uma sensação nova para mim. Espero poder andar pelas ruas”, falou rindo.

Já Alonso chegou no paddock, depois da prova, enquanto ocorria a cerimônia do pódio, com cara de poucos amigos. “Estava bastante difícil pilotar meu carro com pneus moles. Tinha reações nervosas. Não dava para acompanhar o ritmo dos pilotos da Ferrari e Lewis”, explicou o espanhol. Preferiu temas mais genéricos: “Fui criticado por trocar a Renault pelas incertezas da McLaren. Mas sou líder do campeonato”, argumentou. “E é como líder que me apresento para o GP da Espanha, quem apostaria nisso?”

