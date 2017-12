Hamilton surpreende Alonso de novo. Confiança de Massa não é a mesma.

16/VI/07

Livio Oricchio, de Indianápolis

O bicampeão do mundo, Fernando Alonso, da McLaren, vai ficar doido. Ele foi o mais veloz em todos os treinos do GP dos Estados Unidos e nas duas primeiras parciais da sessão de classificação, ontem no circuito de Indianápolis, mas quem conquistou a pole position foi o melhor estreante da história da Fórmula 1, Lewis Hamilton, seu companheiro. Alonso, surpreendido, larga em segundo. Ambos já não falam a mesma língua.

Felipe Massa, terceiro no grid, saiu do carro da Ferrari dizendo: “Nosso acerto é bom, mas nos falta velocidade.” Pode ter, hoje, outra corrida difícil.

A cada dia Alonso, acostumado a ser o centro das atenções, tem de engolir mais sapos. Foi o tempo todo o mais rápido nos pouco seletivos 4.192 metros do traçado norte-americano.

E quando tudo indicava que desta vez ficaria à frente do quase desafeto – é questão de pouco tempo -, Hamilton, o próprio registra 1min12s331, marca 331 milésimos melhor que a sua. Para Alonso parece o fim do mundo. As expressões do espanhol nas derrotas têm sido motivo de animadas conversas na imprensa. Ontem não foi diferente.

Hamilton conquistou a segunda pole consecutiva. “Eu realmente não esperava. Alonso mostrou-se mais veloz que eu sempre, aqui, e meu acerto não era o ideal”, falou o inglês, com Alonso ao seu lado, de cara amarrada. “Assim que a equipe me avisou que a pole era minha comecei a gritar no rádio.”

Hamilton comentou que sua volta também não foi perfeita. “Perdi tempo no setor intermediário, por isso me surpreendi por Alonso não ter sido o melhor.”

O espanhol, sempre sem esboçar um sorriso sequer, afimou, seco: “Só faltou ser o primeiro na parte final, a mais importante. Mas o comportamento de meu carro me deixa muito confiante para a corrida.” Dá a entender de que vai realizar o primeiro pit stop um pouco depois de Hamilton. Embora já na largada irá, com certeza, procurar ultrapassar Hamilton.

A reta é longa e, em geral, favorece quem está atrás por poder desfrutar do chamado vácuo. Foi dessa maneira que o piloto da McLaren ganhou a liderança do GP da Malásia, ao deixar Massa para trás.

A história da Ferrari na prova de Indianápolis não deverá ser como em Mônaco e Montreal, quando foi bem mais lenta que a McLaren. Mas também seu rendimento está abaixo do esperado por Massa. “Hoje não foi um dia sensacional. Como obter a pole era impossível, o terceiro lugar, na segunda fila, não é ruim”, falou Massa.

O que comentou a seguir preocupa: “A situação está um pouco melhor que no Canadá.” Pela primeira vez usou “pouco melhor”. E também nunca havia já admitido a vantagem técnica da McLaren. “Temos de melhorar nosso carro o mais rápido possível. Temos duas semanas até o GP da França.”

Seu discurso é de quem irá pensar num pódio se logo nas primeiras voltas a McLaren for mais veloz. “Não irei desistir nunca, lógico, mas não vou me arriscar a sair da prova.” Seu tempo, 372 milésimos de segundo pior que o de Hamilton, não pode ser explicado por, eventualmente, estar mais pesado que os pilotos da McLaren. “Não acredito. A análise dos tempos da sessão sugere que estamos em condições semelhantes.”

Kimi Raikkonen, companheiro de Massa, larga em quarto, e o sempre eficiente Nick Heidfeld, BMW, em quinto. O substituto de Robert Kubica na BMW, o alemão Sebastian Vettel, de 19 anos, conseguiu um bom sétimo tempo, enquanto Rubens Barrichello, Honda, com problemas de desgaste excessivo dos pneus traseiros, apenas o 15º.

A TV Globo transmite ao vivo o GP dos Estados Unidos, sétima etapa do campeonato, hoje, a partir as 14 horas. Serão 73 voltas e cerca de 100 mil pessoas são esperadas no autódromo mais bem equipado do mundo.

