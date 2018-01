Hoje, no Rio, começa a disputa da F-1 dos ares

Reportagem de apresentação do Red Bull Air Race (19/IV)

Livio Oricchio, do Rio de Janeiro

A Fórmula 1 dos ares está no Brasil. E ontem, na enseada de Botafogo, no Rio, os 13 pilotos que irão disputar a segunda etapa do Red Bull Air Race, corrida de aviões que para percorrer o circuito exige acrobacias, impressionaram milhares de pessoas que acompanharam suas manobras radicais. Kirby Chambliss, o atual campeão do mundo, e seus adversários voaram pelo estreito espaço existente entre os pilões inflados sobre o mar a quase 400 km/h.

Hoje os pilotos irão disputar as sessões classificatórias da competição. Decolam do Aeroporto Santos Dumont, bem próximo da praia, e um a um iniciam o percurso determinado pela organização. “Comparado com o de Abu Dhabi (etapa de abertura do campeonato), este aqui é totalmente diferente e mais difícil”, disse ontem Chambliss, que voa com um Edge 540, aeronave com cerca de apenas 500 quilos e motor de 350 cavalos, depois dos treinos livres.

São duas sessões classificatórias. Há passagens entre os gates, reunião de pilões, em vôo horizontal, vertical (em faca), e a necessidade de loopings para retornar à posição de reiniciar o circuito. Passar pelos gates abaixo ou acima das faixas coloridas, bem como com a aeronave posicionada de forma disforme da exigida, implica perda de pontos. Vence o piloto que completar o circuito em menos tempo e com menor perda de pontos.

O público acompanhou a competição já ontem de uma posição privilegiada. O piloto alemão Matthias Dolderer, instrutor de vôo, disse “nunca ter voado num cenário tão espetacular, cercado de montanhas e belo mar abaixo.” Para o norte-americano Mike Gandold, a “pista” do Rio foge ao padrão das demais pela seletividade e encanto do local. “Adorei vir aqui, espero que continue no calendário.”

O trajeto da disputa pode ser acompanhado de frente, para quem está na areia na praia de Botafogo, e pela visão lateral da disposição dos gates, através da orla da enseada. As pessoas podem não entender de corrida de aviões, mas não deixam de se sensibilizar ao ver a velocidade e rapidez de mudança de direção com que as manobras são realizadas, tendo ao lado a montanha do Pão de Açúcar. “Há um vento ascendente próxima do Pão de Açúcar que dificulta bastante calcular a aproximação do circuito”, explicou o veterano Klaus Schrodt, alemão de 60 anos.

Dos 13 pilotos já hoje um deixa a competição. Apenas os 12 mais rápidos seguem na disputa. Os horários das sessões classificatórias são: das 14h30 às 15h06 e das 15h30 às 16h06. Amanhã há uma bateria eliminatória. Dos 12 pilotos, apenas os 8 mais velozes prosseguem. Aí entra a fase mata-mata. O primeiro enfrenta o oitavo e assim por diante, semifinais e final. A SportTv transmite hoje as duas tomadas de tempo e amanhã desde a eliminatória, a partir das 13 horas.

O Red Bull Air Race é um evento de magnitude impressionante. São necessários quatro aviões Jumbo para tranportar as 180 toneladas de todo o aparato necessário para sua realização. A próxima etapa será em Monument Valley, Arizona, nos Estados Unidos, dia 12 de maio. No total, haverá 12 corridas este ano.

Os pilotos candidatos a disputar o Air Race devem passar por longo período de adaptação, sob controle dos organizadores, até serem aprovados, ou mesmo reprovados, diante da extrema dificuldade de se praticar um esporte de tão elevado nível como é a natureza da corrida de aviões do Red Bull Air Race.

“Aqui no Rio a diferença do campeão para os demais será na casa de milésimos de segundo”, previu, ontem, o húngaro Peter Besenyei, vencedor da etapa de abertura, nos Emirados Árabes, portanto líder do Mundial, e piloto contratado pelo proprietário da Red Bull, o austríaco Dietrich Mateschitz, para conceber como poderia ser a competição.

