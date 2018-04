Inteligência, o principal fator do bi de Cacá Bueno

18/XI/07

A matemática lhe era bastante favorável e Caca Bueno não desperdiçou a oportunidade: ontem, no circuito de Jacarepaguá, conquistou o bicampeonato da Stock Car, apesar de ter chegado apenas na décima colocação. “Nunca um décimo lugar foi tão difícil. Ainda na quarta volta fiquei sem direção hidráulica e segurando o volante por dentro, como uma tiazinha, comecei a fazer conta do que precisava para ser campeão”, disse o piloto, em festa. Duda Pamplona, carioca também, venceu pela primeira vez na Stock Car.

Depois de 10 etapas, Cacá tinha uma vantagem grande para os adversários com o carro de carenagem Mitsubishi da equipe RC. Havia somado 272 pontos diante de 247 de Thiago Camilo, com Chevrolet da Vogel. E sua vida foi bastante facilitada já na largada. “Sexta-feira cometi um erro primário ao bater sozinho, o que não acontecia há muito tempo. Dei uma volta só na pista seca, por isso não fui além da 16ª colocação no grid”, explicou. “Mas na largada achei um buraco, nem sei como, e de repente estava lá na frente.” Pouco depois sua participação acabou comprometida pela quebra da bomba de óleo do sistema de direção.

Ricardo Sperafico, com Peugeot da WA Matheis, liderava com Pamplona sempre muito perto. Mais para trás, Cacá pilotava contando os carros à sua frente. Rodrigo Sperafico, com Volkswagen da Action Power, irmão gêmeo de Ricardo, se avançasse duas posições adiaria a definição do título para a última etapa da temporada, dia 9 em Interlagos. “Não deixa ele passar, Ingo, não deixa não”, disse Cacá reproduzindo o que via. Rodrigo viu-se envolvido numa batida na largada entre o segundo no grid, Ricardo Mauricio, e Antonio Pizzonia, perdeu várias colocações e vinha recuperando-se muito bem.

Rodrigo recebeu a bandeirada na 32ª volta em sétimo. Somou 9 pontos aos 242 que possuía e assumiu a vice-liderança, com 251 pontos. Cacá adicionou 6 aos 272, atingiu 278, e como na prova de São Paulo haverá 25 em jogo, Cacá celebrou a conquista. A diferença dele para Rodrigo é de 27 pontos. Thiago Camilo era seu principal adversário na luta, mas não concluiu a etapa de ontem. Protestou oficialmente: “Antonio Jorge Neto, companheiro de equipe do Cacá, me colocou para fora da pista”, afirmou. “Tentei ultrapassar o Jorge Neto, já tinha mais de meio carro à sua frente, e ele bateu em mim.” Os comissários julgaram o ocorrido como incidente de corrida.

Na 26ª volta, Pamplona aproveitou-se do comportamento desequilibrado do carro de Ricardo e o ultrapassou para assumir a liderança da corrida. “Desde o começou minha traseira estava bem solta”, disse Ricardo. Já Pamplona comemorou como poucos a vitória. “Demorou (sete anos), mas veio. Montei a equipe e estamos em plena evolução.” David Muffato, com Peugeot da Bassani, completou o pódio em terceiro. Em Interlagos, a competição mais importante será entre as equipes. Das 27 que participam do campeonato, apenas as 16 melhores vão poder disputar o campeonato da Stock Car em 2008.

Comentário:

Cacá Bueno demostrou ser, para mim, um dos pilotos mais inteligentes da Stock Car. O atual regulamento, como ele mesmo diz, privilegia demais a regularidade em detrimento da ousadia, arrojo, necessidade de vencer.

E Cacá correu com o regulamento debaixo do braço. Penso até que Carlos Col, o diretor da Vicar, deveria no mínimo refletir sobre a questão. O piloto carioca, como bicampeão, poderia até dizer que está tudo bem, é isso mesmo, não vamos mudar nada. Mas mostrou-se, mais uma vez, contra o playoff.

“Pensamos em terminar as provas dentre os dez primeiros na fase de classificação e não em vencer. E no playoff, também, o objetivo é receber a bandeirada, o que garantirá pelo menos o terceiro lugar no campeonato.”

Ao longo dos últimos anos Cacá amadureceu extraordinariamente. Os três vice-campeonatos, 2003, 2004 e 2005, foram a principal razão do bicampeonato ontem. Ele é veloz, constante, técnico, compreende bem as condições da corrida, acelera fundo quando é o caso ou mesmo administra os resultados para atingir um objetivo maior. Com margem reduzidíssima de erro. Está se transformando no Alain Prost da Stock Car, uma grande campeão. Parabéns!