Interlagos receberá novo asfalto. E desta vez não será permitido errar.

Tamas Rohonyi, promotor e organizador do GP do Brasil de Fórmula 1, convidou alguns jornalistas, hoje, para um bate-papo informal. Estavam no encontro por parte da Interpro, empresa responsável pelo evento, Claudia Ito, para onde convergem todas as questões de organização, Castilho de Andrade, diretor de mídia, Marília Frias, também do setor de imprensa, e Fabiana Flosi, da área comercial.

Fiquei impressionado com uma informação que o Tamas nos passou: “Antes de iniciarmos a venda dos ingressos da prova deste ano (dia 21 de outubro), já temos 43 mil comprometidos pelo sistema corporativo. As vendas avulsas corresponderão a apenas 20 mil entradas.” E já estão definidos os principais patrocinadores.

A boa notícia para nós amantes desse esporte é a reforma de Interlagos, bem mais ampla da realizada nos últimos anos, confirmada pelo empresário. A obra mais importante: recapeamento total do circuito. Desde que meu pai me levava assistir às corridas no autódromo, ainda de calça curta, meados dos anos 60, ouço falar da má qualidade do asfalto.

Uma vez que há mesmo a disposição do prefeito Kassab em oferecer melhores condições para todos que trabalham no automobilismo, não só a Fórmula 1, que esse recapeamento obedeça critérios técnicos rígidos. Será intolerável descobrirmos, de novo, que o trabalho não foi bem executado.

Não há desculpa alguma para novas depressões e elevações nos 4.309 metros do traçado. Por mais que as características do solo não sejam as mais indicadas para uma pista, o que questiono, há tecnologia para se fazer o que bem entender. Até para transformar o piso de Interlagos numa mesa de bilhar. É questão de querer e cobrar dos responsáveis perfeita execução da obra.

Não vai adiantar nada dar a vitória na licitação ao menor orçamento. É preciso ter em mente o que se deseja: acabar, de vez, com a péssima imagem de Interlagos, fundamentalmente pela má condição de seu asfalto para competições como a Fórmula 1, ou gastar dinheiro para nova meia-sola, sem resolver o problema que o acompanha há décadas. O que seria, convenhamos, vergonhoso, pior do que deixar como está.

O circuito de Magny Cours foi inaugurado em 1991 – estava lá -e por quase 15 anos manteve a mesma excelência de piso. Costumo assistir à parte dos treinos livres na área externa da curva 2, aquela longa e rápida, à direita, anterior à reta. Atesto: é um tapete. Uma vez que o traçado irá ser refeito por inteiro e Interlagos permanecerá fechado por 120 dias, a partir de junho, o resultado tem de seguir, necessariamente, esse padrão. Não mais serão aceitas desculpas como solo e topografias desfavoráveis.

Será que é muito pedir aos responsáveis compreender o significado de se fazer bem feito? Se der certo, até a crítica ausência de espaço na área de paddock, que cá entre nós poderia ser, com o que existe lá, profundamente melhorada, seria atenuada. Os pilotos aplaudiriam o trabalho no que mais lhes interessa: a pista.

É meio caminho para aceitação melhor do autódromo, hoje, disparado, o mais obsoleto do calendário. Desculpe, palavra de quem se atém a essas questões e tem a oportunidade de conhecer em detalhes todos os circuitos do calendário.

Proponho estarmos bem atentos a essa reforma. Aceitam?