Já estou em Florianópolis, para o Desafio Internacional das Estrelas

22/XI/07

Olá amigos:

Já estou na bela Florianópolis. Não vim à prova do ano passado. Acabei de conhecer o Kartódromo dos Ingleses, no norte da ilha. A natureza está razoavelmente bem preservada por aqui e o mar de águas claras convida ao banho.

Montaram uma superestrutura desta vez, pelo que me contou o próprio coordenador do projeto, Leandro Romagnolli. Quis saber, lógico, se o Michael Schumacher já acertou com ele uma entrevista coletiva. A resposta foi “não sei.”

Hoje Felipe Massa conversará conosco, bem como outros pilotos. Mas Schumacher ninguém sabe. Desde que abandonou a F-1, aliás vai treinar de novo em Jerez, a partir do dia 3, parece que criou aversão à imprensa.

Sabine Kehn, sua assessora, vem no Falcon Intercontinental do alemão, previsto para pousar em Florianópolis hoje às 11 horas. Vou perguntar a ela o que eles combinaram nas 11 horas de vôo entre Genebra e a cidade catarinense.

Redigi o breve texto a seguir para o Estadão. Amanhã espero ter acesso a bem mais informações de pilotos. Ah, duas horas de atraso para chegar aqui, procedente de São Paulo, representam um grande avanço na organização da nossa aviação atendida pela lastimável Infrazero.

Início

Os 10 mil ingressos distribuídos entre a arquibancada geral, as corporativas e os camarotes esgotaram-se logo depois de os organizadores do Desafio Internacional das Estrelas os colocarem à venda. A maioria deseja ver, de perto, Michael Schumacher.

A presença do piloto alemão sete vezes campeão do mundo na corrida de kart promovida por Felipe Massa, em Florianópolis, no entanto, está gerando enorme expectativa também dentre os pilotos convidados. Em especial num profissional prestes a ser confirmado como titular da Renault em 2008: “Quando o Schumacher foi campeão pela primeira vez, eu estava no segundo ano de kart. Dentre os pilotos que vi correr, foi, sem dúvida, o mais talentoso. Será um enorme prazer participar de uma prova com ele”, afirmou Nelsinho Piquet.

Ontem os organizadores do evento acertavam, sob calor intenso, os detalhes finais da montagem da complexa estrutura necessária no kartódromo dos Ingleses. “Tudo tem de estar pronto e aperfeiçoado em relação à edição de 2006 para a chegada de um piloto como o Michael Schumacher”, disse Leandro Romagnolli, coordenador do projeto idealizado por Massa. ‘Este ano eles terão sala de descanso, local apropriado para massagem e suas famílias uma área reservada também.”

Há 25 dias cerca de 200 pessoas trabalham na montagem do cenário da corrida que será transmitida ao vivo pela TV Globo e Eurosport. Uma equipe da TV alemã ARD já está registrando imagens de Florianópolis. “A competição terá a maior lisura possível”, explica o coordenador. “Todos os karts são novos e da mesma marca, Birel. Assim, como os motores, Iame Parilla, de 24 cavalos, e os pneus Bridgestone japoneses. Tanto chassi como motor serão sorteados entre os pilotos.”

Hoje desembarcam na cidade Michael Schumacher, Felipe Massa, Nelsinho Piquet, Rubens Barrichello, Tony Kanaan, Dan Wheldon, Tomas Scheckter, Alexandre Barros, Lucas Di Grassi, Xandynho Negrão, Cacá Bueno, dentre outros. No total são 25. Hoje eles dão entrevista coletiva, amanhã haverá treinos livres e a classificação. As duas baterias, domingo, largam às 11 horas e às 14 horas.

FIM