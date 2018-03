Kimi já havia dito que pode mesmo parar de correr no fim de 2009

30/V/08

Olá amigos:

Na quinta-feira da semana do GP da Turquia, entrevistei Kimi Raikkonen no motorhome da Ferrari, junto de outros três jornalistas. Por cerca de meia hora batemos um belo papo. Kimi estava à vontade e abordou temas que normalmente os evita, como falar de sua vida pessoal.

Sobre seu futuro, afirmou, palavra por palavra: “Meu contrato com a Ferrari termina no fim de 2009. Não sei o que irá se passar, mas se estiver gostando ainda de correr, como agora, renovo, senão vou ver o que fazer da vida”. Eu lhe perguntei se considerava mesmo a possibilidade de parar já no fim da próxima temporada. E Kimi me respondeu: “Como disse, irá depender de como me sentir, mas pode ser, sim.”

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Esse diálogo consta na reportagem que fiz com sua família na Finlândia, depois da etapa de Istambul, publicada pelo Estadão e JT dia 18 e disponibilizada no blog, com fotos, no dia seguinte. Quem não tem os jornais pode acessar o blog e confirmar a história. Esse mesmo diálogo foi reproduzido.

Na redação do Estadão recebemos material enviado pela maioria das agências internacionais. Li nos textos que a imprensa alemã publicou, hoje, sexta-feira, que Kimi pode parar de correr ao término do seu contrato com a Ferrari. Não representa novidade para mim, portanto, que Kimi possa, mesmo, abandonar a Fórmula 1.

De 2001 até agora deve ter recebido cerca de US$ 100 milhões entre contrato com suas equipes, Sauber, McLaren e Ferrari, e patrocinadores pessoais. Dinheiro que lhe permite refletir sobre a necessidade de suportar o que não gosta na Fórmula 1: “A imensa exposição a que estamos sujeitos. Se não tivesse de passar por isso seria perfeito.”

Pessoalmente não acredito que pare de correr. Kimi ama pilotar. E ainda que odeie ter de cumprir compromissos promocionais e ver tudo o que faz ser monitorado por parte da imprensa, tenho comigo que o prazer que tem ao controlar o carro a mais de 300 km/h o fará permanecer na Fórmula 1 por mais dois campeonatos, extensão de seu novo contrato. Mais: não se despreza a possibilidade de receber US$ 25 milhões por ano, como é o seu contrato com a Ferrari e deverá ser o que estenderá a relação entre ambos em 2010 e 2011.

Bem, mas essa é apenas uma impressão pessoal, baseada no que conheci de Kimi nesses anos de relação profissional, estreitada, sem dúvida, por ele concordar com o meu pedido de entrevistar sua família em Espoo e visitar sua residência. Seria um desperdício para a Fórmula 1 perdê-lo, mas que há chance de Kimi repensar se é isso mesmo que ainda deseja para si, ah existe, conforme ele mesmo nos contou.

Corta

Alguns comentários postados aqui, hoje, solicitam minha visão a respeito da informação de que Takuma Sato deverá substituir Nelsinho Piquet em duas corridas. Minha resposta: Não li, mas sem comentários, por favor.