Kubica deixa hospital e diz que corre em Indianápolis

Livio Oricchio, de Montreal

Ao meio-dia Robert Kubica deixou, ontem, o hospital Sacré-Coeur, de Montreal, com o uniforme da equipe BMW, sem nenhum hematoma aparente e, a não ser pela cor um pouco pálida, em nada poderia ser associado ao pavoroso acidente do dia anterior, na 27ª volta do GP do Canadá.

Enquanto lhe traziam seu carro, BMW X5, disse aos jornalistas: “Como vocês podem ver, sinto-me bem, sem dores, sei que tive sorte. Gostaria de agradecer ao pessoal que me atendeu. O que irei fazer, agora, é me preparar para disputar a prova de Indianápolis.” Kubica regressou ao hotel dirigindo e comentou lembra-se quase de tudo.

O polonês de 22 anos apenas torceu o tornozelo direito e sofreu leve concussão cerebral decorrente do choque. Exames radiológicos e de tomografia, conduzidos pelo doutor Ronald Denis, não acusaram nenhuma lesão.

É nada perto do que até a própria equipe esperava em seguida a acompanhar as imagens do impacto no muro antes do hairpin, no circuito Gilles Villeneuve, a 250 km/h, e o carro despedaçar-se. Só a célula de sobrevivência manteve-se íntegra, salvando-o.

O piloto agradeceu ontem, também, o italiano Jarno Trulli, que foi visitá-lo no hospital domingo à noite. Foi a partir de um toque do seu pneu dianteiro esquerdo no traseiro direito da Toyota de Trulli que perdeu o controle do carro.

A direção da BMW anunciou que quinta-feira Kubica irá realizar um exame médico no circuito norte-americano, onde domingo será disputada a sétima etapa do Mundial.

O doutor Gary Hartstein, médico-chefe da FIA, irá verificar sua condição neurológica e motora para ver se tem condições de participar da corrida. Se não puder, a BMW escolherá entre Timo Glock, alemão líder da GP2 e com alguma experiência na Fórmula 1, ou o novato Sebastien Vettel, de 20 anos, também da Alemanha, já piloto de testes da equipe.

