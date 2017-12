Kubica: "Estou frustrado, queria correr."

14/VI/07

Livio Oricchio, de Indianápolis

O alemão Sebastian Vettel, de apenas 19 anos, é o substituto do polonês Robert Kubica na equipe BMW. “Estou frustrado, sinto-me em perfeitas condições de disputar o GP dos EUA”, afirmou Kubica, de 22 anos, sem apresentar, ontem em Indianápolis, um hematoma sequer apesar do acidente assustador sofrido na 27ª volta do GP do Canadá, domingo.

Já Vettel comentou: “Estou ansioso, claro, com minha estréia, mas gostaria que fosse em condições distintas.”

A FIA não deu detalhes da decisão de não permitir o polonês de competir. O médico-chefe da entidade, Gary Hartstein, apenas comunciou à equipe que a razão era a possibilidade de novo acidente, o que poderia, diante da sensibilidade já do organismo de Kubica, sofrer lesões neurológicas sérias.

“Vou para casa. Que vá tudo bem com Vettel”, falou Kubica, contrariado. Mario Theissen, diretor da BMW, explicou que Kubica passará por novo exame antes do GP da França, etapa seguinte do campeonato, dia 1º.

Antes de ser examinado, Kubica conversou com os jornalistas. A entrevista foi animada, com instantes de muito humor do polonês. Por exemplo: lhe perguntaram se havia visto o acidente na TV?

Respondeu: “Claro que sim, estou vivo.” A seguir quiseram saber se ele se comunicou com o pessoal da equipe pelo rádio, talvez no sentido de tranquilizá-los. O próprio Kubica riu: “Que rádio, você viu o estado do carro. O rádio deve ter voado para algum lugar.” Até o volante partiu-se no impacto contra o muro, antes do hairpin, a cerca de 250 km/h.

“O acidente foi muito mais espetacular para quem assistiu do que para mim, lá dentro”, comentou o piloto. “Vieram me dizer que o dia seguinte seria o pior, por ter dores no corpo, na cabeça. A não ser por uma dor no tornozelo, não senti diferença alguma, foi como nada tivesse acontecido.”

Deu detalhes da experiência de ficar ali parado, com o carro virado: “Não sei se era água ou combustível, mas caiu no meu ombro e estava queimando. Os médicos diziam para eu permanecer calmo. E eu estava.”

Frio, falou saber não ter sofrido nada. “Eu bati o meu carro de rua há alguns anos e depois do choque lá, sim, compreendi que tinha sérios problemas.” Permaneceu um tempo fora das pistas para recuperar-se de várias fraturas.

Ao contrário da maioria das pessoas que passa por traumas dessa natureza, o polonês lembrava-se até de detalhes do ocorrido antes do impacto. “Eu procurei deslocar meu carro para a esquerda, a fim de passar Jarno Trulli, mas a próxima curva era para a direita e coloquei, então, meu BMW para lá”, contou.

“A minha roda dianteira esquerda tocou na traseira direita da Toyota. O aerofólio veio embaixo da frente do meu carro e fiquei sem direção.”Kubica fez um agradecimento: “A Fórmula 1 avançou muito na segurança, gostaria de dizer obrigado à FIA.”

Ele encerra a entrevista pedindo para não responder a última pergunta sobre o porquê de ter pintado no seu capacete o nome do ex-papa João Paulo II, natural de Cracóvia, como ele. “Desculpe, isso não tem a ver com as corridas. É pessoal.”

