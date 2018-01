Lambuzo os dedos neste sujinho!

Texto publicado hoje, 26/IV/07, no suplemento Paladar

Não adianta procurar nos guias que você não irá encontrar o restaurante Eng Seng. Dá para ir mais longe: até mesmo sua cidade, Bandar Baru Salak Tinggi, necessita que você disponha de bom mapa para conseguir identificá-la.

Mas saiba que cidadãos ingleses, alemães, japoneses, italianos, holandeses, brasileiros, dentre tantas outras nacionalidades que coabitam o universo da Fórmula 1, não abrem mão de comer lá, o ‘sujinho’ do calendário.

Originalmente, Salak Tinggi foi construída há pouco mais de 10 anos, para abrigar os trabalhadores da construção do aeroporto de Kuala Lumpur, a capital da Malásia. E virou um adensamento urbano em meio a extensas plantações de dendê, a palmeira mais comum na região.

Lin Boon Hong e sua mulher Goh Hui Sean, malaios filhos de chineses, criaram um modesto restaurante para atender à população local, boa parte de origem chinesa e indiana.

Faz sucesso, como já outros em Salak Tinggi, mas é entre parte dos profissionais da Fórmula 1 que o Eng Seng virou ponto de encontro na hora do jantar, sempre sob temperaturas escaldantes. Curto e grosso: tudo o que você come no Eng Seng é gostoso. Ponto.

É comum as suas mesas, de plástico, nem sempre um esmero de limpeza, reproduzirem com fidelidade a sala de imprensa do autódromo de Sepang.

Se você passar em frente ao Eng Seng, com toda certeza nada o atrairá para experimentar o que há de bom, até porque seu aspecto é feio e os cuidados com a higiene não representam o máximo.

Mas tudo muda quanto seus colegas o convidam para experimentar, por exemplo, uma das especialidades da casa, a picante galinha à moda tailandesa. Meu Deus!

Aos poucos, você descobre que há muito mais: Crispy Fried Pork Ribs, costelinhas de porco, Jiong and Garlic Steam Fish, peixe cozido no vapor, o inesquecível Lemon Chicken, frango no limão, os pratos só de vegetais, Sambal Belacan Water Convovulus e os muitos noodles, claro.

O pessoal da Fórmula 1, alguns acostumados a comer em elegantes restaurantes de Mônaco, lambe os dedos no Eng Seng, enquanto aprecia, também, a famosa cerveja chinesa Tiger.

Uma pergunta comum entre os jornalistas no autódromo, em Sepang, no fim de semana de corrida na Malásia, é ‘você já decidiu o que vai comer hoje no Eng Seng?’ E agora outro lado bom da história: custa pouco.

Exagerando nos pratos, bebida e sobremesa gasta-se 10 euros. Pena que não é pertinho do Brasil. Se aparecer por lá, Malásia, saiba: Eng Seng, nesse você vai se lambuzar de comer bem.