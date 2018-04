Lamy sai na frente de Boullion na luta pelo título

07/XI

O grid das Mil Milhas será definido amanhã, quinta-feira,em Interlagos. A prova, este ano, é a última etapa da importante Série Le Mans, onde competem os carros de turismo mais avançados do mundo. A corrida definirá o título da temporada, entre o português Pedro Lamy, da Peugeot, e o francês Jean-Christophe Boullion, da equipe Pescarolo-Judd.

Serão dois treinos classificatórios, das 15h40 às 16 horas, para os inscritos na categoria LMP1 e LMP2, e das 16h10 às 16h30, LMGT1 e LMGT2. A largada será sábado, ao meio dia, e a previsão é de que a competição se estenda até pouco além das 22 horas. Hoje, nos treinos livres da tarde, os modelos da Le Man Series, os mesmos das 24 Horas de Le Mans, registraram os melhores tempos já registrados no circuito, com exceção da Fórmula 1.

A dupla da Peugeot Nicolas Minassian/Marc Gene, ambos com passagem pela Fórmula 1, registraram com o modelo 908, da LMP1, a marca de 1min21s787. Dia 21, no GP do Brasil de Fórmula 1, Kimi Raikkonen, Ferrari, estabeleceu a melhor volta da prova com 1min12s445, para se ter uma referência da velocidade da Série Le Mans.

Na disputa entre Lamy e Boullion, o português saiu na frente. O piloto da Peugeot, parceiro de Stéphane Sarrazin, registrou o segundo tempo, 1min22s687, enquanto o francês e seu companheiro na Pescarolo, Emmanuel Collard, fizeram 1min24s560, terceiro. Hoje à tarde, também, Patrick Peter, õrganizador da Série Le Mans, disse esperar que o Brasil solidifique sua permanência do calendário do Mundial.

Pai e filho brasileiros disputam juntos pela primeira vez uma corrida com carros de elevada performance com os da Série Le Mans. São eles Chico e Daniel Serra, parceiros também de Francisco Longo com uma Ferrari F430 GT, da LMGT2. Hoje ficaram com o quarto tempo na categoria, 1min36s419.