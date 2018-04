Massa acha que poderia ter sido melhor

12/V/13

Barcelona

O terceiro lugar ontem no GP da Espanha agradou, claro, Felipe Massa. Mas sua expressão de poucos amigos, depois da corrida, o denunciou. “Quando voltei para a pista depois do meu último pit stop (na 51.ª volta), com pneus duros novos, achei que faria a melhor série de voltas e poderia lutar com o Raikkonen pelo segundo lugar”, disse. “Mas foi a minha pior série, de repente o carro (Ferrari) começou a sair de traseira. Aí não tive opção a não ser terminar em terceiro.”

Outra experiência que o chateou foi a perda de três posições no grid, punido por estar na trajetória de Mark Webber, da Red Bull, quando o australiano fazia sua volta lançada, sábado. “Eu não o atrapalhei. Já vi acontecer o mesmo e ninguém ser punido.” De qualquer forma, a perda foi logo absorvida. “Ainda na primeira volta eu já estava em sexto de novo. Larguei muito bem e ultrapassei Perez, Rosberg e Hamilton.”

A pouca competitividade do modelo F138 na sessão que definiu o grid, sábado, foi compensada com um carro excelente em condição de corrida, comentou Massa. Como Alonso, optou por quatro pit stops. Apesar de a Ferrari ter tido o melhor conjunto ontem, a dobradinha estava ameaçada por Raikkonen, na estratégia de uma parada a menos, três. A Lotus é quem melhor administra o consumo dos pneus, seguida da Ferrari.

O finlandês fez seu último pit stop na 45.ª volta, seis antes de Massa, e abriu o suficiente para não ser ameaçado. “Eu sai dos boxes 15 segundos atrás do Raikkonen”, lembrou Massa. Essa diferença caiu para 9 segundos. “Nesse momento compreendi que meus pneus não mais me permitiram atacar.” Seu último pódio havia sido no GP do Brasil do ano passado, terceiro colocado também.

Depois de cinco etapas Massa soma 45 pontos, ocupa o quinto lugar no Mundial. O líder é Sebastian Vettel, da Red Bull, com 89. Seu início de temporada representa uma melhora à boa segunda fase do campeonato de 2012, que lhe valeu a renovação do contrato na Ferrari. As coisas parecem encaminhar agora para o mesmo ponto.

O piloto comentou o fato: “Estou nessa equipe há oito anos, eles já sabem o que posso conquistar. O que mais me preocupa é continuar obtendo pódios”. A esposa do piloto, Rafaela, e o filho, Felipinho, estavam na mureta dos boxes quando Massa recebeu a bandeirada. “Vi eles, sim, lógico. O Felipinho sabe tudo de corrida, me acompanha”, contou, rindo.

A exemplo de Alonso, sabe que dispor de um carro rápido apenas para a corrida, em Mônaco, não será suficiente. “Lá vamos precisar melhorar na classificação.” A prova será dia 26. Seus melhores resultados nas ruas do Principado foram a pole position em 2008 e dois terceiros lugares, em 2007 e 2008, sempre pela Ferrari.