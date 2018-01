Massa, agora sim na luta pelo título!

GP de Bahrein

Livio Oricchio, de Manama

“Você pilotou como um campeão”, disse o diretor da Ferrari, Jean Todt, pelo rádio, enquanto Felipe Massa gritava “fantástico, fantástico”, logo depois de receber a bandeirada como vencedor do GP de Bahrein, ontem, no circuito de Sakhir. Já nos boxes, afirmou, emocionado: “Esse resultado foi muito importante para mim, principalmente em função do que aconteceu na Malásia. Estou, sem dúvida, na luta pelo título.”

E Massa terá de continuar guiando como nunca para ser campeão. Com o segundo lugar do brilhante Lewis Hamilton, da McLaren, terceiro de Kimi Raikkonen, seu parceiro de Ferrari, e o quinto do bicampeão Fernando Alonso, da McLaren, o Mundial tem um empate tripo na liderança, com 22 pontos. Massa vem logo a seguir, com 17. “A disputa está mais aberta que nunca, ficou como todos esperavam e estou contente de, agora, estar no meio do que estão lutando pelo campeonato.” Falou mais: “A nova Ferrari

não deve nada à antiga.”

A semana de Massa, no entanto, foi bastante difícil. “As pessoas me criticaram pelo erro na Malásia, acho que até demais”, disse. “A melhor resposta é essa, na pista, ontem e hoje.” No sábado conquistou a pole position e ontem venceu pela primeira vez este ano, terceira na carreira. Ainda dentro do cockpit da sua Honda, Rubens Barrichello, 13º – “guiei, hoje, o pior carro da minha vida”-, aplaudiu Massa, para a seguir afirmar: “Massa tem grandes chances de conquistar o título.”

“Estamos bem conscientes de que não será fácil. Quem diria que a McLaren seria logo de cara um adversário tão difícil?”, questionou Massa. “A saída é trabalharmos ainda mais duro, estar atento a cada detalhe, não perder uma única oportunidade nas corridas.” A próxima etapa, quarta do calendário, será apenas dia 13 de maio, em Barcelona. “Essa parada é ótima, vou para o Brasil, as coisas não saíram como eu imaginava nas duas primeiras provas, aliás, dedico essa vitória a minha namorada, Rafaela, pela paciência comigo nesse período.” Os dois irão se casar no fim do ano.

Para ganhar e entrar no grupo dos quatro pilotos que lutarão pelo título, Massa precisou trabalhar muito ontem. “Era fundamental largar bem, como fiz, a fim de evitar os problemas da última corrida.” O piloto da Ferrari assumiu a liderança, com Hamilton em segundo, sempre bem próximo, Alonso, que ganhou a posição de Raikkonen, terceiro, e o próprio finlandês. “O carro não estava ótimo, saía de traseira. No primeiro pit stop (21ª volta de um total de 57) mudamos a regulagem do aerofólio dianteiro e minha Ferrari ficou fantástica.”

A partir daí a diferença para Hamilton, sempre na casa de apenas um segundo, começou a crescer. Só nas voltas finais o piloto da McLaren voltou a se aproximar perigosamente. “Passamos para os pneus duros no segundo pit stop (40ª volta) e minha preocupação foi administrar a vantagem.” Chegou a 7 segundos e 654 milésimos na 45ª volta. No final, o inglês cruzou a linha de chegada 2 segundos e 360 milésimos atrás. Raikkonen reultrapassou Alonso no seu primeiro pit stop (23ª volta), para completar o podio em terceiro.

Massa manifestou o prazer de lutar com o fenômeno Hamilton, que ontem aplaudiu sua vitória. Nas duas últimas etapas os dois duelaram por várias voltas. “É apenas o começo da batalha, mas, claro, tem sido bonita, competição de verdade, honesta, disputada na pista.” Raikkonen, apesar do pódio e a liderança do Mundial, visivelmente não estava satisfeito. “Cometi um erro na largada. Alonso me passou, mas ainda nas curvas 1 e 2 estava prestes a passar os dois.”

Não diz, mas de novo tirou o pé do acelerador para não bater, como na Malásia. “Perdi muito tempo atrás de Alonso, enquanto Felipe e Lewis se distanciavam.” Isso o impediu de lutar pela vitória, argumentou. Massa e Raikkonen voltam às pistas dia 30, nos testes coletivos no Circuito da Catalunha, em Barcelona.

