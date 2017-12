Massa aliviado: "Estamos competitivos."

15/VI/07

Livio Oricchio, de Indianápolis

A dupla da McLaren, Fernando Alonso e Lewis Hamilton, estabeleceu os melhores tempos, ontem, nos treinos livres do GP dos Estados Unidos, em Indianápolis. Mas Felipe Massa, da Ferrari, com a terceira marca, a 279 milésimos de Alonso na sessão da tarde, demonstrou estar feliz: “Aqui, com certeza, vimos hoje, a classificação e a corrida serão bem diferentes das de Mônaco e Montreal.” Para ele, a Ferrari voltou a poder lutar pelos primeiros lugares.

A sensação de alívio no piloto brasilero pôde ser percebida na forma como deixou o cockpit da sua Ferrari F2007 e logo depois conversou com os jornalistas. Ao contrário da expressão tensa e preocupada do Canadá, Massa ontem sorriu muito. “Se não tivesse cometido um pequeno erro, no fim, com pneus novos, eu poderia estar mais próximo da McLaren”, afirmou. Quinta-feira Massa definiu a prova do fim de semana como “hora da verdade” para sua equipe.

“Nossa maior preocupação, hoje, foi trabalhar no acerto de corrida. Nesta pista, o carro tende a escapar com a traseira à medida que a corrida avança.” No treino da tarde simulou a prova, com seguidas voltas na pista, sem parar para reabastecer, tanto com os pneus duros quanto com os macios. “Com certeza vamos brigar com a McLaren, tanto na tomada de tempos para o grid como ao longo das 73 voltas da corrida.”

Como tem acontecido nesta temporada, Kimi Raikkonen, companheiro de Massa, ficou um pouco mais distante dos três primeiros, em quarto lugar, a 431 milésimos de Alonso. Os quatro ocupam, também, as quatro primeiras colocações no Mundial. Hamilton lidera com 48 pontos, seguido por Alonso, 40, Massa, 33, 2 Raikkonen, 27.

Os pilotos da McLaren, que tanto espaço receberam da impresa internacional nos últimos dias, por desentendimentos públicos, ontem mantiveram a boca calada. E realizaram outro bom trabalho. Tanto na sessão da manhã como na da tarde Alonso ficou em primeiro: 1min11s925, registrado às 11h27, e 1min12s156 às 15h19. À tarde a temperatura se elevou ainda mais, atingindo 33 graus. Hamilton ficou em segundo, à tarde, 1min12s309.

“Como já disse, nunca consegui nada de especial aqui em Indianápolis”, lembrou Alonso. Seu melhor resultado foi um quinto lugar ano passado. “Eu realmente desejo reverter isso neste fim de semana, apesar de reconhecer que a Ferrari e até a BMW serão muito fortes.” Já Hamilton comentou que sua maior preocupação foi conhecer os 4.192 metros do traçado. “Na sessão da tarde, cheguei a sair da pista, o que me fez perder algum tempo para reparar o carro”, explicou o inglês, sensação da Fórmula 1. Hamilton era o piloto que passava mais perto do muro do traçado oval na curva 13.

Os dois pilotos não expressaram uma única palavra sobre o ambiente tenso na McLaren. Quem procurou desmentir que haja animosidade foi o diretor esportivo da Mercedes, sócia majoritária da equipe, Norbert Haug: “No passado fomos muito criticados por policiar em demasia o que nossos pilotos diziam à imprensa. Agora damos liberdade, mas não vejo esse desgaste que procuram desenhar no nosso time.”

Haug falou mais: “Há competição, sim, não só entre Alonso e Hamilton, mas entre seus grupos de trabalho. Depois de terminado o treino, os dados de telemetria são abertos.” Trata-se de uma filosofia que John Barnard, ainda nos anos 80, defendia na equipe e depois a levou, sem sucesso, para a Ferrari. “Vivemos numa atmosfera positiva. Ron Dennis (diretor executivo) tem influência suficiente para controlar a situação. E eu e Martin Witmarsh (diretor de operações) estamos aqui para colaborar também.” Finaliza com uma frase de efeito: “Não se conquista os resultados que estamos conseguindo num clima sem harmonia.”

Rubens Barrichello, da Honda, realizou outro bom treino e levou o difícil carro do time japonês ao nono lugar na sessão da tarde. “O desgaste dos pneus traseiros é grande. Será um problema para muitos”, disse. Hoje (sábado), a partir das 14 horas, será disputada a tomada de tempos para o grid, com transmissão ao vivo pela TV Globo.

