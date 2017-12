Massa, chance real de vencer, mas tem de largar bem

GP da França

Livio Oricchio, de Magny-Cours

Agora falta a vitória, hoje, para confirmar o ressurgimento da Ferrari no campeonato. Felipe Massa estabeleceu, ontem, a pole position do GP da França, sétima da carreira, conforme os treinos de sexta-feira já sugeriam.

Mas Lewis Hamilton, da McLaren, líder do Mundial, mostrou que sua equipe está bem viva, ao registrar o segundo tempo, apenas 70 milésimos de segundo mais lento. A boa notícia para Massa é que Fernando Alonso, companheiro de Hamilton, teve problemas no câmbio e largará em décimo.

“É muito bom estar de volta à briga”, afirmou Massa. “Sei que será difícil, nosso adversário está perto, mas temos condições de vencer, no seco ou no molhado, o que não foi possível nas três últimas corridas.” As equipes trabalham com previsão de chuva para hoje, às 14 horas (9 de Brasília), horário da largada.

Os sete pilotos que contornaram a primeira curva depois da largada em primeiro, este ano, venceram a prova. “Aqui também será muito importante. Ultrapassar na pista, neste circuito, é difícil”, falou Massa, terceiro na classificação, com 39 pontos diante de 58 de Hamilton e 48 de Alonso.

Apesar de Hamilton ter sido muito veloz, ontem, a súbida ascensão da McLaren em Magny-Cours, em comparação a seus resultados de sexta-feira, pode ser indicativo de uma estratégia mais ousada, ou seja, o inglês faria o primeiro pit stop um pouco antes de Massa.

“Eu tinha carro para fazer a pole, mas errei na curva 15”, afirmou Hamilton. “Mas não estou decepcionado com o segundo tempo.” Nos treinos livres de sexta-feira, tanto Ferrari quanto McLaren simularam uma corrida, ao percorrer 10, 12 voltas sem parar nos boxes. Massa mostrou-se mais consistente que Hamilton.

Foi esse o aspecto lembrado por Kimi Raikkonen, parceiro de Massa na Ferrari, ontem, em seguida a obter o terceiro lugar no grid.

O piloto mais tenso, ontem, depois da classificação, era Alonso. “Não foi fácil para mim”, comentou. “De manhã tive problemas com um sensor do freio o que me fez perder a sessão e na tomada de tempo quebrou o câmbio.” Sobre suas chances, pareceu realista: “Somar o máximo de pontos. Mas a essa altura se chover mesmo não será ruim para mim.” Larga em décimo.

Poderá ser a primeira competição, este ano, com asfalto molhado. Até agora houve bem pouco treino com chuva, o que deve embaralhar bastante as cartas ao longo das 70 voltas no circuito de 4.411 metros. A McLaren também teve com Hamilton uma pane elétrica sexta-feira de manhã. Sua confiabilidade, ponto máximo este ano, dá sinais na França de poder aprontar uma peça a seus pilotos.

O polonês Robert Kubica desejava disputar o GP dos Estados Unidos de qualquer maneira, apesar do grave acidente sofrido no Canadá. Foi impedido. Mas ontem voltou em grande estilo, ao estabelecer o quarto tempo do treino classificatório, com sua BMW. “Seria possível estar um pouco mais à frente no grid”, disse. Ficou a 236 milésimos de Raikkonen. Reconheceu, no entanto, o avanço da Renault. “Estão mais perto.” Giancarlo Fisichella, do time francês, larga em quinto, com 1min15s674.

Rubens Barrichello, apesar de estrear nova versão do carro da Honda, obteve apenas o 13º tempo. “Eu já esperava uma performance não muito boa na tomada de tempo. Esse carro se mostrou mais veloz em corrida, vimos aqui nos treinos livres.”

O piloto teve outra rodada de conversa com seu time, em Magny-Cours. Há interesse das duas partes de estender a sua permanência na escuderia.

Ontem, também, Flavio Briatore e Frank Williams se reuniram para discutir mais detalhes de uma eventual transferência de Nelsinho Piquet da condição de piloto de testes da Renault para titular da Williams, no lugar de Alexander Wurz, provavelmente no GP da Europa, em Nurburgring, dia 22. O negócio tem boas chances de dar certo.

