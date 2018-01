Massa, depois da pole, em Bahrein: o campeonato começa aqui para mim

GP de Bahrein

Livio Oricchio, de Manama

Os ensinamentos com o erro na prova de Sepang, domingo, foram grandes. Só isso explica a frieza de Felipe Massa, ontem, ao estabelecer a segunda pole position consecutiva na temporada, quinta na carreira, no GP de Bahrein, terceira etapa do campeonato.

“Lá eu imaginei que o domingo seria bem diferente e deu no que deu”, falou o piloto da Ferrari. “Quem sabe eu começo aqui um campeonato diferente.”

Mas a luta pode ser apertada. A grande surpresa do Mundial, o jovem e talentosíssimo Lewis Hamilton, da McLaren, larga ao seu lado, na segunda colocação. Os dois disputavam o segundo lugar na Malásia quando Massa errou.

“É deliciosa a sensação de na terceira corrida na Fórmula 1 largar na primeira fila”, disse. Nas etapas anteriores, apesar de estreante, saiu da quarta colocação no grid. Está consciente de que a largada será decisiva de novo. “O que acontecer na primeira curva determinará o restante da prova.”

Massa aproveitou para dar um recado ao inglês, sentado ombro a ombro com ele na entrevista coletiva. “Faltou ser agressivo em Sepang. Nós na Ferrari temos de agir como os pilotos da McLaren, sermos agressivos. A largada foi o ponto crucial na última corrida.”

Tanto Hamilton quanto Fernando Alonso, companheiro de Hamilton, quarto no grid no circuito de Sakhir, ouviram bem. Massa, na pole, e Kimi Raikkonen, seu parceiro na Ferrari, terceiro, não vão dar a moleza da Malásia.

As declarações de Massa também fazem parte da guerra psicológica que já começou entre os quatro pilotos que vão lutar pelo título.

Ao contrário dos GPs da Austrália e Malásia, Massa não dominou os treinos livres em Bahrein. Explicou: “Trabalhei visando a corrida. Temos de estender o sucesso dos sábados para o domingo e posso dizer que nosso ritmo de corrida é muito, muito bom.”

A Ferrari liderou os seis dias de treinos coletivos no circuito de Sakhir em fevereiro. Raikkonen reclamou do tráfego para justificar os 479 milésimos de segundo mais lento em relação a Massa.

O bicampeão do mundo e líder do campeonato, Fernando Alonso, da McLaren, não foi além do quarto tempo, a cerca de meio segundo de Massa. Há uma desconfiança geral de que tanto Raikkonen quanto Alonso talvez tenham um pouco a mais de gasolina de seus companheiros, posicionados logo à frente.

“Segunda fila era o máximo que podíamos aspirar, hoje”, falou o espanhol. “É um boa colocação para lutar por um lugar no pódio”, comentou. “Os dois pilotos da Ferrari estão no lado limpo da pista, o que deve ajudá-los na largada.”

Massa e Raikkonen reconheceram que largar em 1º e 3º é bem melhor que 2º e 4º principalmente por ocuparem o lado esquerdo do grid, onde os carros passam no asfalto e há menos sujeira. As duas equipes, Ferrari e McLaren, irão disputar uma competição particular este ano.

A seguir, no grid, classificaram-se os dois pilotos da BMW. Nick Heidfeld foi quinto e Robert Kubica, sexto. Representam a terceira força da Fórmula 1.

E Giancarlo Fisichella, do time bicampeão do mundo, Renault, é o sétimo no grid. A Renault caiu de líder em tudo nos dois últimos anos para o quarto lugar entre os construtores.

Rubens Barrichello, da Honda, larga em 15º. A TV Globo transmite o GP de Bahrein (57 voltas) ao vivo, a partir da 8h30.

