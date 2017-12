Massa, desastre é maior do imaginado

10/VI/07

Para quem planejou, e com realismo, sair do Canadá se não na liderança do campeonato mas ao menos mais próximo dos pilotos da McLaren, os líderes, a desclassificação por não respeitar o sinal vermelho na saída dos boxes, depois do primeiro pit stop (24ª volta), foi desastrosa para Felipe Massa.

Com a vitória, Lewis Hamilton está, agora, 15 pontos a sua frente, 48 a 33. “Nem prestei atenção na luz vermelha na saída do box. Não acho que esse regulamento seja o ideal. Se liberaram a entrada do box, e todos entraram juntos, por que estaria fechada a saída?”

Massa tinha boas chances de classificar-se na terceira colocação. Poderia até lutar com Nick Heidfeld, BMW, pelo segundo lugar. “Estava fazendo uma boa corrida, inteligente, ganhei algumas posições, como a de meu companheiro (Kimi Raikkonen), e nosso ritmo era bom.”

Massa largou em quinto e passou para quarto na largada. Por pouco Raikkonen não o coloca para fora na segunda curva, ao tocar no seu pneu traseiro direito com o bico da sua Ferrari.

O pior para o brasileiro nem é tanto a perda de seis ou até oito pontos, mas constatar uma dura realidade: “A McLaren mostrou que está na nossa frente. Eles foram bem melhores que nós aqui também, como em Mônaco.”

E comentou a sua situação na classificação: “Começa a preocupar, mas o sinal de alerta ainda não ascendeu.” Apenas, talvez, por faltar ainda 11 provas para o encerramento da temporada.

“Nossa luta, agora, será trabalhar muito para tentar ficar na frente deles de novo.” Ano passado a Ferrari não disputava bom campeonato até a etapa dos EUA. Foi a partir da dobradinha Michael Schumacher-Felipe Massa em Indianápolis que o time italiano cresceu na competição. “Espero que aconteça o mesmo.”

O GP do Canadá lhe mostrou, também, que não foi apenas nos momentos de uso dos pneus extramacios que a McLaren demonstrou velocidade bem maior. Com os pneus apenas macios Lewis Hamilton e Fernando Alonso eram, da mesma forma, bem mais rápidos que Massa e Raikkonen.

Contra todas as previsões, a McLaren desenvolveu seu MP4/22 de forma mais eficiente que a Ferrari o seu F2007. E a diferença, hoje, a favor da escuderia inglesa, não é pequena.

Rubens Barrichello realizou um bom trabalho ao longo das 70 voltas do GP do Canadá, apesar do 12º lugar. “O que estragou nossa estratégia foi o último safety car. Poderia ter sido o quinto colocado.” Na 62ª volta, era o terceiro.

Mas no seu pit stop único até então, na 30ª volta, não substituiu os pneus macios pelos extramacios, deixou para a parada seguinte. As regras exigem ao menos uma troca. “Com o caos da corrida e tantos abandonos, hoje era o dia para somar bons pontos.” A Honda continua sem marcar pontos, penúltima colocada entre os construtores.

