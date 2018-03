Massa emite sinais de poder entrar na luta pelo título

Texto da minha coluna no Jornal da Tarde, edição de 12/V/08

Livio Oricchio, de Istambul

Se fizermos um gráfico da performance de Felipe Massa, este ano, veremos que apresenta comportamento antagônico. Do tipo quase tudo ou nada. Dois dois abandonos por erros, Melbourne e Sepang, para os 28 pontos dos 30 possíveis em Bahrein, Espanha e Turquia, Massa parece ser outro piloto.

Com 28 pontos na classificação e duas vitórias, diante do mesmo número de pontos de Lewis Hamilton, mas com apenas uma primeira colocação, Massa é o vice-líder do Mundial. Kimi Raikkonen, seu companheiro na Ferrari, somou nos mesmos três últimos GPs 24 pontos. Massa foi superior. A diferença é que o finlandês é mais regular. Ganhou na Malásia e somou um ponto na Austrália com o oitavo lugar, por isso tem 35.

A distância entre ambos, agora, é pequena, 7 pontos, e há ainda 13 etapas para o encerramento da temporada. O que Massa precisa fazer é seguir a receita do parceiro e adversário: somar pontos, não necessariamente o máximo. Ou o máximo para cada condição.

As duas próximas etapas representam oportunidades para Massa sedimentar a impressão geral de que está mais maduro, menos susceptível a equívocos. O desempenho da Ferrari e da McLaren, ano passado, nos GPs de Mônaco e do Canadá sugere que Massa e Raikkonen enfrentarão bem mais dificuldades para ganhar de novo, com vêm fazendo nas quatro últimas corridas.

Se for mesmo o caso de não dar para somar mais 10 pontos, então que seja como Raikkonen ontem. Levou 6 para casa. Como o próprio Massa fez em Mônaco em 2007, terceiro, o máximo que dava para conquistar em razão da superioridade da McLaren.

Quando a Fórmula 1 regressar para a Europa, para as etapas de França, Grã-Bretanha, Alemanha, Hungria, Valência, Bélgica e Itália, a tendência é de a Ferrari impor-se de novo, talvez não como agora, mas possivelmente com alguma vantagem técnica ainda para a concorrência.

Massa tem emitido sinais de que pode de verdade entrar na luta com Raikkonen pelo título. E, quem sabe, Lewis Hamilton também, depois da boa performance da McLaren, ontem. O que Massa não pode fazer é errar sozinho de novo e jogar fora o que a muito custo está reconstruindo, aos poucos: ganhar a confiança de todos.

