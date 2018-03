Massa espetacular: pole em Mônaco. Seu desafio, agora, é a corrida.

24/V/08

Livio Oricchio, de Mônaco

“Se eu tivesse de apostar em mim na pole position eu não apostaria. Mas nunca andei tão bem aqui, hoje é um dia especial”, afirmou Felipe Massa, ontem, muito emocionado, depois de conquistar espetacularmente a pole position do GP de Mônaco. Desde 1991, com Ayrton Senna, o Brasil não largava em primeiro no circuito mais difícil do calendário. E a Ferrari não conseguia a pole no principado desde 2000.

Desta vez nem os críticos contumazes de Massa podem levantar suspeitas sobre a eficiência de seu trabalho. “Eu acertei tudo, tirei o máximo de mim, do carro, mostrei que aprendo até algumas coisas que parecem difíceis”, disse. Foi a 12ª pole na carreira. A Ferrari conseguiu o segundo lugar no grid também, com Kimi Raikkonen, para surpresa de Lewis Hamilton, da McLaren, terceiro.

“Eu não acredito ainda”, dizia Massa, com regularidade. “Nós tivemos tantas dificuldades aqui, ano passado. Mudamos o carro e a forma de acertá-lo, desde o primeiro dia tudo foi mais fácil agora.” Massa estabeleceu o melhor tempo nas três seções da classificação, ontem. E a chuva esperada pelas equipes veio, mas um pouco antes de o treino começar parou e o asfalto dos desafiadores 3.340 metros do traçado de Monte Carlo secou.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A corrida começa, hoje, às 9 horas, com transmissão ao vivo pela TV Globo. “Será outra história. Não importam as condições, chuva ou não, serão 78 voltas muito difíceis, é bastante fácil errar, se chover será ainda pior”, comentou Massa. Depois de se superar e mostrar-se veloz no circuito onde nem ele próprio acreditava poder ser o melhor, o desafio de Massa, hoje, é ser constante ao longo da corrida, em especial se chover. Sua imagem na Fórmula 1 vem exigindo revisões nas últimas etapas do Mundial.

O finlandês não tinha cara de ter gostado do resultado. “Se não chover será muito difícil ultrapassar.” Mesmo que Massa faça seu primeiro pit stop uma volta antes, como a diferença de tempo entre a segunda e a última parte da classificação indica, desta vez não será fácil para Raikkonen ultrapassar Massa, a exemplo do ocorrido na Malásia. Há mais variáveis em jogo.

Hamilton parecia ter o carro mais rápido do fim de semana nos treinos de quinta-feira. Mas ontem ficou apenas em terceiro. “Minhas duas voltas lançadas foram muito boas. Não esperava ver nossos adversários tão rápidos.” A Ferrari o surpreendeu. “Confio, porém, na nossa estratégia.” O tempos dos três primeiros sugerem que Massa para um volta antes de Raikkonen e Hamilton duas voltas depois. Para Hamilton, o resultado da prova está em aberto, “apesar da vantagem da Ferrari”.

Heikki Kovalainen, da McLaren, larga em quarto. Nos treinos livres e na classificação demonstrou não acompanhar o ritmo de Hamilton e dos pilotos da Ferrari, na sua frente no grid. De manhã, bateu. “Corrida é outro negócio”, lembrou. Na BMW, de novo Robert Kubica ofuscou Nick Heidfeld, seu parceiro. O polonês registrou bom quinto tempo, enquanto o alemão, apenas o 13º. “Esse tempo é o máximo possível hoje”, afirmou Kubica. Já se fala no paddock que Fernando Alonso poderá ser o companheiro de Kubica em 2009 na BMW.

O espanhol mais uma vez mostrou sua classe ao tirar de um carro lento o sétimo tempo. “Nós não estamos lutando pelo campeonato, podemos assumir alguns riscos na prova”, adiantou. Nelsinho Piquet, também da Renault, de novo não foi bem. Mônaco é, em geral, bastante difícil para os estreantes na Fórmula 1. Nelsinho sai em 17º. “Tive um problema nos freios na primeira parte que acabou por mexer com minha confiança”, explicou o piloto.

Além da excepcional volta de Massa, outro piloto que deixou a arquibancada em pé foi Nico Rosberg, da Williams, com ótimo sexto tempo. “Eu me diverti, hoje, atingindo o limite extremo.” Como Massa, acredita que se chover será uma “loucura”. Rubens Barrichello, da Honda, culpou o tráfego por não ter avançado para a última parte da classificação, o que o faz largar, hoje, em 15º.