Massa, favorito no GP da Itália

Excelente o saldo dos três dias de testes de Felipe Massa, em Monza. Na terça-feira completou nos velozes 5.793 metros da pista lombarda 73 voltas e na mais rápida registrou 1min22s376, o melhor tempo do dia. Ontem foram outras 72 voltas, com 1min22s272, terceira marca do treino. Hoje, quinta-feira, de novo obteve o primeiro tempo, 1min21s114, na mais rápida das suas 86 voltas.

Como o GP da Itália, dia 10, próxima etapa do Mundial, lá mesmo em Monza, será disputado em 53 voltas e Massa percorreu nos três dias de ensaios 231 voltas, ele já percorreu mais de quatro vezes a distância da prova. Nos três dias de GP completará cerca de 700 quilômetros, ao passo que nesses testes fez 1.338 quilômetros, ou o equivalente a dois fins de semana inteiros de corrida, como manda o regulamento da Fórmula 1 quanto aos motores.

As 11 equipes da Fórmula 1 têm, já, noção razoavelmente precisa de como seus carros devem se comportar no GP da Itália, na classificação e ao longo das 53 voltas da prova. Sabem, também, qual deverá ser o comportamento dos vários tipos de pneus nas mais distintas condições, novos ou já usados ou mesmo com o carro transportando pouca ou muita gasolina.

Os números não são conclusivos, mas bastante indicativos de que Massa irá dispor de um conjunto tão eficiente como foi na Turquia. Ainda que Michael Schumacher, que obvimante também aproveitou-se bem do treinamento, esteja lutando pelo título e conte com a preferência da Ferrari, ele já compreendeu que a vitória de Massa, em Istambul, não foi obra do acaso. Desde a etapa de Indianápolis, com exceção da Hungria, sob chuva, que correu mal, Massa vem demonstrando uma maturidade não evidenciada ainda, ao menos como agora.

Veloz nas classificações, essencialmente sem cometer erros, e constante ao longo dos 305 quilometros dos GPs, o principal fundamento que necessitava dar sequência a sua evolução. Esse ótimo momento como piloto, com o moral lá em cima, somado ao que a Ferrari apresentou em Monza, já fazem dele, junto do eterno Schumacher, o favorito para ganhar mais uma. Tomara que esse raciocínio lógico se comprove na Itália. O Brasil, ficou claro depois das reações do resultado na Turquia, está bem sensível a novos representantes vencedores na Fórmula 1.

