Massa: Ferrari pode ser mais veloz que a McLaren na França

Livio Oricchio, de Magny-Cours

A voz pausada, triste e resignada de Felipe Massa, depois do terceiro lugar no GP dos EUA, dia 17, deu lugar a um surpreendente otimismo, ontem, no circuito de Magny-Cours, onde hoje começam os treinos livres do GP da França, oitavo da temporada.

O piloto da Ferrari explicou de onde vem essa repentina mudança no humor e nas suas perspectivas: “Pilotei um carro, semana passada, nos testes de Silverstone, que se ele se comportar assim, aqui, as chances de até estarmos à frente da McLaren são grandes.”

É uma declaração arriscada, tendo-se em conta que se assemelham às anteriores a corridas que deveriam favorecer a Ferrari. “Sei que antes das provas de Montreal e Indianápolis estávamos, da mesma forma, cheios de esperança e depois deu no que deu”, disse Massa.

“Mas agora o carro evoluiu de verdade e em nenhuma das demais pistas do calendário o nível de aderência é tão baixo como nas três etapas em que não fomos bem.”

Massa tem consciência de que se em Magny-Cours e depois em Silverstone, dia 1º, Lewis Hamilton e Fernando Alonso, a dupla da McLaren, for de novo mais veloz que ele, como vem se repetindo desde a prova de Mônaco, o melhor a fazer será pensar no campeonato de 2008.

Hamilton lidera o Mundial com 58 pontos, seguido de Alonso, 48, e de Massa, 39. Já são 19 pontos entre o brasileiro e a maior estrela da Fórmula 1, hoje, Hamilton.

Como Massa, Rubens Barrichello, da Honda, espera muito mais do seu carro a partir de hoje. A equipe japonesa testou em Jerez de la Frontera, semana passada, uma nova versão do RA107. “A suspensão dianteira passa a se conectar 4 cm acima da anterior, o que redimensiona o projeto, além de novos componentes na aerodinâmica”, explicou Rubinho.

“Temos elementos para acreditar que seremos de três décimos a meio segundo mais velozes.” Se for mesmo tudo isso, a Honda dará um salto grande de qualidade.

Rubinho garantiu, ontem: “Estou perto de assinar minha renovação de contrato, mas ainda não assinei. Vamos continuar negociando aqui.”

Lewis Hamilton é tratado, agora, como celebridade. Em frente o motorhome da McLaren dezenas de emissoras de TV aguardam que ele apareça para registrar o que der de imagem. Tudo é notícia. “Definitivamente não me acostumei, ainda, com esse assédio todo.”

E seu companheiro não respondeu o que significou o gesto com o punho cerrado, de dentro do carro, contra a equipe, na volta seguinte a tentar ultrapassar Hamilton em Indianápolis. “Se houvesse uma câmara de TV dentro do meu cockpit seria engraçado porque eu movimento demais as mãos durante a corrida”, desconversou.

Alonso protestava contra Hamilton e a direção da McLaren, por absurdamente, talvez, desejar que lhe facilitassem assumir a liderança do GP dos EUA.

O polonês Robert Kubica, de 22 anos, foi aprovado no exame clínico realizado, ontem, pelo médico-chefe da FIA, Gary Hartstein, e disputa o GP da França. Não competiu em Indianápolis por convalescer de grave acidente no Canadá. “Sinto-me 100%”, afirmou.

Kubica comentou, também, os rumores que chegaram ao autódromo, ontem, de que sua sobrevivência seria um milagre do ex-papa João Paulo II, de Cracóvia, como ele. O piloto tem o seu nome no capacete. “Não sei se fui salvo por alguém, o mais importante é que não sofri nada.”

Toda vez que lhe perguntam algo sobre João Paulo II, Kubica responde: “Isso não tem nada a ver com Fórmula 1. Essa pergunta não irá lhe acrescentar nada.”

O clima de despedida do circuito de Magny-Cours já podia ser sentido, ontem. A edição deste ano do GP da França será a última no traçado que o recebe desde 1991. Houve quem lametasse, como Giancarlo Fisichella, da Renault, como quem aplaudisse, a exemplo de Kimi Raikkonen, da Ferrari.

“É uma pista muito legal, um dos melhores pisos do campeonato, o que para nossas costas é ótimo”, comentou o italiano. “Não sentirei muita falta”, falou Raikkonen. “Sei que para o público é ainda mais difícil, por não haver estrutura na região.”

