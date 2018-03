Massa ficou contente com o terceiro lugar

25/V/08

Livio Oricchio, de Mônaco

Apesar de ter se classificado em terceiro depois de largar na pole position, Felipe Massa não estava triste com o resultado. “Pelo contrário, consegui 6 pontos, o campeonato está totalmente aberto”, afirmou. Atribuiu à Ferrari o fato de não ter lutado pela vitória. “Minha equipe mudou a estratégia no primeiro stop (33ª volta). Encheram meu tanque e colocaram o mesmo pneu intermediário porque esperávamos chuva de novo”, explicou.

“É um jogo de apostas. Como a previsão do tempo havia acertado antes, o time acreditou. Mas não choveu. Fiquei superpesado e com pneus errados, tornei-me lento, com um carro que poderia fazer muito mais”, disse. O seu desempenho, no entanto, o ajudou a refazer a má imagem do início da temporada, quando errou na Austrália e na Malásia. Desde então não saiu do pódio. Já são quatro seguidos. Ocupa o terceiro lugar no Mundial, com 34 pontos, diante de 35 do companheiro, Kimi Raikkonen, e 38 de Lewis Hamilton, McLaren.