Massa: Indianápolis é a "hora da verdade" para a Ferrari

14/VI/07

GP dos EUA

Livio Oricchio, de Indianápolis

Início

Felipe Massa e os técnicos da Ferrari chegaram a uma conclusão, a respeito do GP dos EUA: “Será a hora da verdade para nossa equipe”, afirmou. O modelo F2007 da Ferrari, explicou o piloto, teve grandes dificuldades no asfalto de pouca aderência de Mônaco e Montreal.

“Indianápolis é diferente. Continuo acreditando que meu carro é vencedor. Agora, se também aqui a McLaren for mais veloz, então é porque eles estão mesmo na nossa frente.”

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Como explicar que nas provas de Bahrein e Barcelona Massa venceu sem ser ameaçado de perto por Lewis Hamilton e Fernando Alonso, a dupla da McLaren e, de repente, nas ruas do principado e no GP do Canadá Massa e seu companheiro, Kimi Raikkonen, não acompanharam nem de longe o ritmo da McLaren? Os papéis se inverteram.

Para Massa, a Ferrari não tem uma resposta precisa, mas sabe com certeza existir relação com o piso escorregadio dessas pistas.

“Será interessante ver o que vai acontecer aqui”, falou Massa. Os primeiros treinos livres da sétima etapa da temporada começam hoje, às 11 horas, horário de Brasília.

O piloto disse que a queda de rendimento da Ferrari “não tem nada a ver” com a saída de Michael Schumacher e Ross Brawn. “Ano passado eles estavam na equipe e chegamos nos Estados Unidos numa condição até pior que a de hoje. Foi a partir da nossa dodradinha aqui que deslanchamos no campeonato.” A Ferrari venceu seis das sete edições da prova.

Ainda mais concorrida que a entrevista de Felipe Massa, ontem, foi a de Lewis Hamilton, convocado para a coletiva da FIA. Todos desejavam saber o que tinha a dizer das declarações de Alonso a uma rádio espanhola.

O asturiano disse não se sentir à vontade na McLaren por ter um companheiro inglês e a equipe ser também inglesa. Ele estaria sendo preterido em razão de Hamilton. “Eu me relaciono com o pessoal da equipe desde que tinha 13 anos. Mas quando Alonso chegou, todos ficaram muito motivados. Não entendo por que falou isso, não concordo, absolutamente.”

Questionado ainda sobre as razões de Alonso atacar a McLaren, Hamilton comentou: “Duvido que ele pensou que eu iria realizar um trabalho tão bom como o que faço. No passado Fernando teve alguns desafios no seu time, mas ninguém tão próximo dele como eu e até amigo fora das pistas. É uma situação difícil.”

Nesse instante Jarno Trulli estava lado a lado com o jovem inglês e sua expressão demonstrou não gostar da análise. Trulli foi um dos companheiros de Alonso, na Renault, em 2003 e 2004.

Alonso não deixou Hamilton sem resposta também. No encontro com a imprensa espanhola, explicou: “O que disse foi que esperava que as coisas fossem ser diferentes na McLaren, nos aspectos técnico, esportivo, tudo. E já havia comunicado ao time. Estamos trabalhando para encontrar uma maneira que atenda aos interesses de todos.”

A imprensa italiana aproveitou o desgaste do espanhol com a McLaren para publicar, ontem, que ele irá para a Ferrari. “Não vou perder tempo para responder especulações”, afirmou Alonso.

Hamilton arrancou risos dos jornalistas ao falar dos dias de descanso experimentados em Nova York depois de conquistar seu primeira vitória na Fórmula 1, no GP do Canadá. “Fui reconhecido algumas vezes, numa delas por um casal espanhol que dizia torcer por mim. Fora disso caminhei com total liberdade sem problemas.” A Fórmula 1, a não ser em Indianápolis, é completamente desconhecida pelos norte-americanos.

Nos próximos dias Bernie Ecclestone, promotor do Mundial, e Tony George, proprietário do circuito, começarão a negociar a permanência ou não de Indianápolis no calendário.

Ontem Ecclestone já iniciou seu jogo de desvalorizar o evento para elevar a taxa cobrada pela competição. “O GP dos EUA não é vital para a Fórmula 1.” Essa taxa, no entanto, é mais baixa dos regulares US$ 25 milhões cobrados por edição dos demais países. E o motivo não é outro senão o interesse das equipes e seus investidores de estar presente no mercado norte-americano.

FIM