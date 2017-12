Massa reconhece que não será fácil vencer no Canadá

09/VI/07

Livio Oricchio, de Montreal

Início

Ficou difícil para Felipe Massa e a Ferrari. Mas não impossível, lógico. Contra as previsões até a Fórmula 1 chegar no Canadá, Lewis Hamilton estabeleceu ontem no circuito Gilles Villeneuve, em Montreal, a pole position da sexta etapa do Mundial, a primeira da já brilhante carreira.

E para confirmar o inesperado domínio da McLaren numa pista cujo histórico é favorável à Ferrari, o companheiro de Hamilton e líder do Mundial, Fernando Alonso, vai largar hoje em segundo. Massa sai apenas da quinta posição no grid, a pior do ano, fora a quebra no treino classificatório da Austrália.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

“A McLaren foi melhor hoje. Vamos tentar reverter a situação na corrida. Nossa estratégia é boa. Com certeza não seremos os primeiros a parar nos boxes”, disse Massa, com cara de poucos amigos.

Depois de ficar em terceiro no GP de Mônaco, há duas semanas, muito distante dos pilotos da McLaren, vencedores, Massa comentou que no Canadá a Ferrari poderia dar o troco. Não é essa a perspectiva da corrida, diante do ritmo de Hamilton e Alonso. “Estou contente com o acerto do carro. Simplesmente nos faltou velocidade”, explicou Massa.

Falou mais: “Não é um resultado sensacional, o que eu imaginava. Meu carro está bem em condição de corrida e nessa pista há possibilidade de ultrapassagem. Não sei se será possível uma vitória. Vou tentar, claro, mas também vou correr pensando em somar o máximo de pontos possível.”

Hamilton disse estar vivendo um sonho. “Nunca estive aqui no Canadá, antes, e já consegui uma pole num traçado técnico e difícil, na volta final quase toquei o muro”, contou. “Largar na pole é uma experiência nova para mim na F-1. Esse não é o meu ponto forte. Minha carreira mostra isso. Costumo largar entre os três primeiros, mas nem tanto na pole.”

Sobre poder vencer também pela primeira vez na F-1, o jovem inglês de 22 anos comentou: “Largo do lado limpo da pista. Fernando é muito rápido. É questão de não dar espaço.” Os dois deverão estar atentos também a Nick Heidfeld, da BMW, ótimo terceiro.

Ron Dennis, diretor da McLaren, terá de agir. A expressão de Alonso depois do treino era de que fará de tudo para tomar a liderança de Hamilton. “Na Malásia eu também larguei em segundo, ultrapassei Felipe Massa e venci. Vou tentar de novo amanhã”, afirmou o espanhol.

Mas adiantou que se não conseguir assumir a liderança até determinada fase da prova irá preocupar-se em chegar em segundo. “Se na 60ª ou 65ª volta eu estiver em segundo com meu companheiro na ponta, não vou arriscar nada. Quero ser campeão no Brasil, não aqui.”

O espanhol lamentou ter errado na sua volta final. “Cometi um erro na curva 10, saí da trajetória ideal e perdi três décimos de segundo.” Seu tempo, pelos seus cálculos, lhe daria a pole position. Hamilton ficou com 1min15s707, enquanto o companheiro, 1min16s163.

Apesar de não ter nenhum piloto da Ferrari na entrevista coletiva, Alonso aproveitou para mandar um recado a Massa, visivelmente incomodado com o resultado, e a Kimi Raikkonen, quarto no grid.

“Desenvolvemos muito bem nosso carro. Em Mônaco já deu para perceber, mas lá é uma pista bastante particular. Aqui ficou claro que, agora, a McLaren é a equipe mais forte, capaz de lutar pela vitória em qualquer circuito.”

São palavras que não deixam de traduzir uma verdade: a McLaren desenvolveu melhor o seu MP4/22 que a Ferrari o F2007, também em oposição ao que a lógica sugeria. Alonso já falou sobre o fantástico momento da McLaren: “Por mais otimista que eu pudesse ser, jamais imaginei atingir o estágio que estamos agora. Na minha cabeça eu poderia vencer uma corrida apenas mais para o final do ano.”

Alonso lidera o campeonato com 38 pontos, como Hamilton, mas já ganhou duas vezes, Malásia e Mônaco. Massa vem a seguir, 33. Raikkonen tem 23.

Tudo pode acontecer, hoje, ao longo das 70 voltas do GP do Canadá, com largada às 14 horas e transmissão ao vivo pela TV Globo. Mas os treinos parecem confirmar o melhor instante da McLaren. Rubens Barrichello, da Honda, larga em 13º.

FIM