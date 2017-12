Massa, resignado e feliz por ter sido melhor que Raikkonen

17/VI/07

GP dos EUA

Livio Oricchio, de Indianápolis

Voltar para a Europa na terceira colocação do Mundial, 19 pontos atrás do líder (58 a 39), Lewis Hamilton, certamente não passou pela cabeça de Felipe Massa antes das provas do Canadá e dos Estados Unidos. Pelo contrário. O histórico de vitórias da Ferrari nas duas pistas o permitiu sonhar que assumiria o primeiro lugar no campeonato. Ontem, Massa comentou o terceiro lugar na prova de Indianápolis. “Já que não conseguia acompanhar o ritmo dos carros à minha frente, o melhor a fazer era manter a minha posição.”

Falou sobre a sua situação na competição: “Não deu para virar o jogo no Canadá e aqui nos Estados Unidos. A saída e trabalharmos ainda mais, entender o que eles fizeram que melhorou tanto o carro e nós não.” A diferença para os primeiros não o assusta. “Ficou maior, mas há 10 etapas ainda pela frente. O importante é não deixar a peteca cair. A McLaren sabe como vencer as corridas, mas a Ferrari também. Confio na minha equipe.”

Demonstrou resignação com o avanço da McLaren, mas satisfação também por vencer a disputa com o companheiro, Kimi Raikkonen, quarto colocado. “Eu o mantive atrás, mesmo com pneus duros, de menor aderência, enquanto ele tinha os macios, mais rápidos. Bom porque pude somar mais pontos.” O fato de estar melhor colocado na classificação (39 a 33) não significa que receberá maior atenção que o finlandês na Ferrari. “Não dá para pensar assim, o que vale é que a equipe confia em mim e sou bastante respeitado.”

Para Felipe Massa, os treinos que começam já amanhã em Silverstone, Inglaterra, serão decisivos para a sequência da temporada. Se as novidades a serem incorporadas no modelo F2007 o tornarem mais veloz, poderá, ainda, sonhar em lutar com Lewis Hamilton e Fernando Alonso pelo título, como imaginou depois dos testes de antes do campeonato começar.

Rubens Barrichello, da Honda, disputou uma das suas corridas mais curtas nas 239 que participou na Fórmula 1. “Eu tentei evitar o Ralf Schumacher, que errou na freada da primeira curva, e toquei em dois carros, um deles, o do meu companheiro, Jenson Button (o outro foi David Coulthard).” O toque causou a quebra da suspensão dianteira esquerda. “Nosso foco, agora, está no teste de Jerez de la Frontera, esta semana.” A Honda vai estrear um nova versão do seu modelo RA107.

