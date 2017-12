Massa: "Voltei a ter o carro do início do campeonato"

GP da França

Livio Oricchio, de Magny-Cours

Os primeiros treinos do GP da França, ontem, no circuito de Magny-Cours, não poderiam ter sido mais animador para Felipe Massa: “Voltei a ter o carro do começo do campeonato”, afirmou. Massa foi o mais veloz na sessão da tarde, com 1min15s453, e seu companheiro de Ferrari, Kimi Raikkonen, o primeiro no treino da manhã, 1min15s382.

Fernando Alonso, da McLaren, principal equipe adversária da Ferrari, oitavo, meio segundo mais lento, reconheceu: “Aqui será muito difícil vencer a Ferrari.”

Massa deixou o Canadá e os Estados Unidos visivelmente abatido com as duas vitórias da McLaren. A vantagem técnica do time do líder do Mundial, Lewis Hamilton, quarto ontem à tarde, 1min15s780, era tão grande que chegou a causar um certo desânimo até em Massa.

Mas ao menos ontem tudo mudou: “Fomos sempre os mais velozes, teremos um carro diferente para lutar pela vitória, diferentemente das três últimas corridas”, disse.

O que poderia explicar a Ferrari, de repente, estar à frente do time que dominou as corridas de Mônaco, Montreal e de Indianápolis? “Uma combinação de coisas”, falou Massa. “O bom trabalho que realizamos nos testes de Silverstone, semana passada, o acerto que pudemos usar e nessas pistas não foi possível, por nos roubar velocidade demais nas retas, e as características do circuito de Magny-Cours.”

O que a imprensa italiana mais desejava saber, ontem, era se as marcas bem melhores que as dos pilotos da McLaren poderiam ser confirmadas na corrida, amanhã. “Acredito que sim. Hoje mesmo fizemos simulações e nossos tempos foram sempre muito bons, tanto com pneus duros como com os moles”, disse Massa.

Raikkonen elogiou a evolução do modelo F2007, mas mostrou-se mais prudente que o parceiro: “O carro ficou bem melhor. Vamos esperar para ver porque nunca se sabe como estão nossos adversários.”

Hoje será disputada a importante sessão classificatória para o grid da oitava etapa do campeonato, a partir das 9 horas, com transmissão ao vivo pela TV Globo. Massa já adiantou: “Será bastante difícil realizarmos ultrapassagens durante a prova.” Há chances de novamente o piloto que contornar na frente a primeira curva, depois da largada, vencer a competição, como ocorreu nas sete etapas realizadas na temporada.

“E felizmente nossa performance com os pneus macios, mais velozes na classificação, é muito boa”, explicou Massa. Esse foi um dos problemas da Ferrari nas provas anteriores: a McLaren desfrutava bem mais os pneus macios e mais aderentes. Pela manhã, Massa completou 22 voltas e à tarde, 38. Com os dois pneus seus tempos eram sempre melhores que todos, perdeu de manhã apenas para o próprio Raikkonen.

A possível reação da Ferrari, se confirmada hoje na tomada classificatória e amanhã, na corrida, chega na melhor hora possível, diante das circunstâncias. Massa, terceiro no Mundial, está 19 pontos atrás de Hamilton (58 a 39). Quinta-feira Alonso afirmou que não estava preocupado com os ótimos resultados da escuderia italiana nos testes de Silverstone.

Seu discurso, ontem, foi outro: “Não tenho dúvida de que a Ferrari está mais forte aqui.” Previu, porém, que será mais competitivo que ontem, quando ficou em oitavo, à tarde. Como outros pilotos, o bicampeão do mundo relacionou o mau desempenho também à inesperada temperatura de 18 graus. Esperava-se mais de 30.

Rubens Barrichello acelerou pela primeira vez, ontem, a nova versão do carro da Honda. O tempo obtido não foi animador, 18º apenas, à tarde. “Não usufruí do último jogo de pneus novos porque o Kimi Raikkonen rodou na minha frente e deram a bandeira amarela. Teria sido mais veloz.” Comentou ter gostado da versão B do modelo RA107: “É melhor, sem dúvida. Simulamos a condição de corrida, hoje, e o ritmo é bom se comparado ao anterior.”

O polonês Robert Kubica talvez não disponha de um grande carro no GP da França, 12º ontem à tarde. Mas ele em poucas voltas com seu BMW já andava em bom ritmo. Foi seu primeiro contato com carro de Fórmula 1 depois do grave acidente no Canadá. Quem pode não correr amanhã é o companheiro, Nick Heidfeld, 19º à tarde.

“Nos testes de Silverstone senti fortes dores nas costas que hoje regressaram com maior intensidade.” O alemão completou apenas 28 voltas na segunda sessão. Se não correr o substituto será Sebastian Vettel ou Timo Glock, ambos da Alemanha.

