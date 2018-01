Massa x Raikkonen: enfim o duelo

GP da Malásia

Livio Oricchio

Depois de Jean Todt, diretor-geral da Ferrari, anunciar, sexta-feira, que o motor da Ferrari de Kimi Raikkonen não seria substituído, o que o faria perder 10 colocações no grid, a Formula 1 inteira e milhões de fãs da competição no mundo todo esfregaram as mãos, entusiasmados.

São boas as chances de o GP da Malásia apresentar, amanhã, o primeiro grande duelo entre Felipe Massa e Kimi Raikkonen dentre os muitos esperados nesta temporada, resgatando, quem sabe, um pouco dos tempos em que Ayrton Senna e Alain Prost eram companheiros na McLaren, em 1988 e 1989. Massa larga na pole position e Raikkonen, em terceiro. Entre os dois há o sempre eficiente Fernando Alonso, da McLaren, enquanto seu companheiro, o piloto sensação na estréia na Fórmula 1, Lewis Hamilton, sai em quarto.

Massa e Raikkonen não são Senna e Prost e a época é outra também. Mas ambos dispõem do melhor conjunto, o modelo F2007 da Ferrari, como o brasileiro e o francês na McLaren-Honda, e Todt já se manifestou dizendo não existir, agora, “preferências” por este ou aquele piloto no time, a exemplo da política de Ron Dennis, diretor da McLaren.

Ainda que Todt faça uma ressalva: “Os interesses da escuderia estão acima de qualquer outro.” O próprio Ron Dennis não escondeu no autódromo malaio, hoje, sua expectativa quanto ao que poderá ocorrer amanhã.

“Evoluímos, não penso que eles (Ferrari) irão contar com a mesma vantagem de Melbourne. Mas se seus pilotos estiverem na frente, será interessante verificar se o fim da era Michael Schumacher significa mesmo novos tempos para a Ferrari.” Falou mais: “Na McLaren nunca interferimos na disputa entre nossos pilotos.”

De fato ninguém compreendeu quando, em 1999, no GP da Bélgica, Dennis não ordenou que David Coulthard facilitasse a ultrapassagem de Mika Hakkinen, seu parceiro, afinal o finlandês lutava pelo título. O escocês venceu para revolta explícita de Hakkinen, segundo.

Massa abordou o delicado tema, por se tratar de Ferrari, sempre adepta a concentrar suas atenções em Schumacher. “Claro que já discutimos o assunto. A única coisa que nos pediram foi para evitar de os dois acabarem fora da corrida”, disse, hoje, depois de estabelecer a ótima marca de 1min35s043, média de 209,955 km/h.

O sempre pouco expressivo Raikkonen limitou-se a dizer: “Let’s wait and see (Vamos aguardar e ver).” Como na prova da Austrália, em Sepang permaneceu atrás de Massa nos treinos livres, mas não desperdiçou a oportunidade de vencer diante da quebra do câmbio da Ferrari do companheiro.

Na Malásia, contudo, deverá cuidar da saúde do motor e talvez não possa exigir tudo que poderia. “O campeonato é longo. Somar pontos é o mais importante”, falou. É o mesmo discurso que Massa utilizou na Austrália quando soube que largaria em último.

Pilotos e dirigentes de outras equipes vão estar atentos ao comportamento da direção da Ferrari no circuito de Sepang, a partir das 4 horas, horário de Brasília, 15 horas local, hora da largada da segunda etapa do Mundial. “Será interessente acompanhar como será a disputa já na primeira freada entre Massa e Raikkonen, depois da largada, se chegarem juntos ao final da reta”, disse Flavio Briatore, diretor da Renault.

“Nós não mandamos Giancarlo Fisichella deixar Fernando Alonso ultrapassá-lo neste mesmo circuito ano passado.” O italiano venceu e o espanhol recebeu a bandeirada, irritado, em segundo.

“Venho de uma escola onde as coisas se decidem na pista, não na mureta dos boxes”, afirmou Gil de Ferran, diretor-esportivo da Honda. Na prova da Austrália, Jenson Button permaneceu várias voltas à frente de Rubens Barrichello, seu parceiro, mesmo com o carro bem mais pesado, e Gil não interveio na disputa.

Desde que Rubens Barrichello chegou na equipe Honda, ano passado, nunca como no GP da Malásia, amanhã, suas dificuldades técnicas serão tão grandes. Larga em último, apesar do 19º tempo. Usou o carro reserva por problemas do câmbio. Ao substituir o carro, passou a utilizar outro motor, o que fez perder 10 colocações no grid.

“Prefiro voltar para meu chassi titular e largar dos boxes”, disse e comentou a falta de performance. “Os pneus traseiros do carro superaquecem depois de apenas uma volta, não temos velocidade na reta, parece que há um pára-quedas aberto na traseira, a Super Aguri é 5 km/h mais veloz que nós na reta. Acho que vai acontecer uma revolução aqui na Honda, o carro precisa de mudanças radicais.”

Mas má impressão mesmo quem deixou foi a Renault, afinal são bicampeões do mundo. Heikki Kovalanen vai largar em 11º e Giancarlo Fisichella, em 12º. Ano passado o time francês venceu o GP da Malásia com o italiano enquanto Alonso ficou em segundo. “Um desastre”, definiu Briatore. Alonso, ao ser perguntado, hoje, se o resultado de sua ex-escuderia lhe surpreendia, respondeu: “Não!”

O brilhante espanhol sabia que muito do excepcional desempenho da Renault se baseava na eficiência dos pneus Michelin, concebidos para o carro, como o chassi para os pneus. Agora que a Bridgestone distribui os mesmos pneus para todos e cabe a cada equipe ajustar o carro para suas características, a Renault enfrenta enormes dificuldades. Sem falar na falta que faz um piloto como Alonso. É só olhar o que fazia a McLaren ano passado e onde está hoje, com Alonso. Já são dois GPs que larga na primeira fila.

Se Massa vencer amanhã e Alonso for segundo, dependendo do que fizer Raikkonen, o espanhol bicampeão do mundo assume a liderança do Mundial. Ele muda de time mas não sai da primeira colocação. E ainda dizem que o fator humano não tem mais importância na Fórmula 1.

