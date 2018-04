McLaren ousa no MP4/28-Mercedes

31/I/12

São Paulo

Dentre as equipes que ganharam corrida no ano passado, a McLaren era a que tinha o carro com conceitos mais conservadores. Por esse motivo o modelo apresentado ontem na Inglaterra incorpora importantes modificações em relação ao usado por Lewis Hamilton e Jenson Button para vencer as duas últimas etapas de 2012, Estados Unidos e Brasil. “Precisávamos partir para algo mais extremo”, disse o coordenador do MP4/28-Mercedes, Tim Goss.

O carro pode até demonstrar grande eficiência, mas a perda de Lewis Hamilton será sentida pela McLaren – o campeão do mundo de 2008 se transferiu para a Mercedes. Para a sua vaga Ron Dennis, sócio e diretor da McLaren, escolheu o jovem mexicano Sergio Perez, com duas temporadas na Sauber. A partir de terça-feira, no Circuito de Jerez de la Frontera, na Espanha, Button e Perez vão começar a entender quanto a McLaren andou para a frente.

O grupo de Goss levantou o bico até o limite do regulamento, o que não era o caso em 2012, e decidiu esconder o degrau no bico, opcional este ano. A nova McLaren tem também suspensão dianteira inspirada na solução da Ferrari F2012, com os amortecedores embaixo e não em cima da porção frontal.

O conjunto traseiro manteve a originalidade, não se inspirou no da Red Bull, como a Lotus. Os sulcos profundos nas laterais para canalizar os gases do escapamento para o difusor se assemelham muito à solução introduzida no GP da Alemanha do ano passado, que melhoraram muito a performance do MP4/27 como atestam as vitórias na Hungria, Bélgia, Itália, EUA e Brasil.

Button e Perez são conhecidos por não serem brilhantes nas sessões de classificação, o que pode vir a ser um problema para a McLaren. Button abordou a questão: “Os novos pneus Pirelli trabalham com uma margem maior de temperatura, o que vai me ajudar.” E Perez comentou: “Estou no ex-time de meu ídolo, Ayrton Senna. É uma grande motivação.”

GP da Alemanha.Bernie Ecclestone e os organizadores do circuito de Nurburgring entraram em acordo e a prova será realizada em 7 de julho.