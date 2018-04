Michael Schumacher de volta às pistas. Como você acha que seria?

O Bild publicou que Michael Schumacher poderia assumir a vaga de Fernando Alonso na McLaren. Bem, se saiu no Bild, então até que provem é mentira. Vejo como alguns repórteres deles trabalham na Fórmula 1, já compreendi como pensam, e desde então desconfio de tudo que sai publicado.

O próprio Willi Weber, empresário de Schumacher, já definiu como “loucura” a volta do piloto à Fórmula 1 e, em especial por outra equipe que não a Ferrari, afinal Schumacher tem contrato com os italianos.

Mas supondo que ele regressasse – sabemos que não é o caso -, o que Schumacher seria ainda capaz de fazer? Lanço a questão. Seria competitivo de cara como nos seus melhores momentos na Fórmula 1? Necessitaria de um tempo para conduzir com a velocidade, regularidade, arrojo, segurança que o caracterizaram?

Outra: mais gordinho, como está, cerca de 6 quilos, sua condição física não seria a mesma e, portanto, sua performance, ao menos no nível máximo, estaria comprometida? A temporada longe dos circuitos, ao lado dos filhos, o fez reler o significado maior da vida. Assim, expor-se ao riscos de conduzir a mais de 300 km/h o transformaram num piloto cauteloso?

A geração de Hamilton é muito jovem. Schumacher, com 38 anos, não acompanharia a do pouco mais que adolescente inglês. Podemos também pensar que a pausa fez Schumacher voltar melhor ainda. Com sede de praticar o esporte que mais ama, o alemão arrebentaria. Seria ainda mais eficiente. O que você acha? Comente!