Montoya não deixou saudades na Fórmula 1

O diretor geral da McLaren, Martin Whitmarsh, declarou numa entrevista à SpeedTV alguns detalhes do que foi a passagem de Juan Pablo Montoya pela equipe. Está no noticiário dos bons sites de hoje. O inglês disse que não só a saída do colombiano, mas seu próprio comportamento ao longo da temporada prejudicou a McLaren.

Apenas desculpa para justificar os fracos resultados obtidos este ano? Com certeza um piloto inconstante e sem clima nenhum dentro do grupo, por mais veloz que seja, não acrescenta de fato muito. Ron Dennis, sócio e diretor da escuderia, bem como a Mercedes, maior proprietária da McLaren (possui 40%) jogaram suas fichas num profissional que acabou por não corresponder em nada ao que se esperava dele. Mas não foi só por isso que a McLaren somou 110 pontos e a Renault, campeã, 206. Até porque Montoya disputou apenas 10 das 17 etapas. Foi mandado embora antes.

Não sei se essa história circulou aqui no Brasil. Mas estava na Itália, no início de maio, quando chegou aos meus ouvidos. Durante o GP da Austrália, Montoya se envolveu numa série de trapalhadas, como é seu costume. Em determinada situação, entrou nos boxes logo atrás de Kimi Raikkonen e teve de aguardar sua vez para ser atendido durante a corrida.

Ao regressar à pista, quis andar mais rápido do que poderia e começou a cometer todo tipo de erro. Bateu com tanta violência sua McLaren nas zebras que acabou por danificar o sistema elétrico do carro que, por precaução, cortou toda a energia. Resultado: abandonou a prova. Montoya deixou o cockpit reclamando de tudo e de todos.

Sempre se achou acima dos que estão ao seu lado, em especial a classe mais laboriosa, a que não tem muito dinheiro. Só que ele pega pesado. Põe para fora todos os recalques de alguém que, de repente, pelo talento de ser veloz na condução de um carro – só isso e por poucas voltas – o fez ganhar muitos milhões de dólares.

Os mecânicos da McLaren ficaram atônitos com o comportamento de Montoya. Claro que a equipe de testes ficou sabendo em detalhes de toda grosseria de Montoya em Melbourne.

Dias depois a McLaren foi treinar em Barcelona. Os caminhões chegaram um dia antes, os técnicos deixaram tudo pronto, Montoya se reuniu com os engenheiros antes de deixar os boxes, colocou capacete, luvas, entrou no carro e fez o tradicional gesto com o indicador esquerdo, para sinalizar aos mecânicos acionarem o equipamento pneumático que faz o motor funcionar.

Os segundos se passam e nada de os mecânicos colocarem o motor para trabalhar. Um deles fala pelo grupo: “Enquanto Montoya não pedir desculpa pelo que fez na Austrália nós não ligamos o motor.” Criou-se o maior mal estar nos boxes da McLaren. O marrudo colombiano recusou-se a atender a reivindicação e deixou os boxes. Foi preciso colocar Ron Dennis na história.

Dennis convenceu, por telefone, seus funcionários de que deveriam ligar o motor para dar sequência ao programa de testes. Depois conversariam. Como é o dono da McLaren (tem 30%), os mecânicos tiveram de atendê-lo. Obviamente Montoya sentiu-se ainda mais forte. Mas seu destino dentro da McLaren já estava selado. Tanto que pouco depois do GP dos Estados Unidos assinou com Chip Ganassi para correr na Nascar.

Em Montreal, a irritação de Montoya era visível, mais do que já é normalmente. Ouviu um sonoro NÃO quanto a ter seu compromisso renovado para 2007. Terá sido apenas coincidência Montoya ter batido em Kimi Raikkonen, seu próprio companheiro, logo depois da largada, em Indianápolis, e provocado o abandono de ambos?

Essas informações todas me foram passadas por um profissional da equipe que viveu tudo isso de perto. Assim terminou a passagem do colombiano pela McLaren. E pela Fórmula 1. Muito poucos, mas muito poucos mesmo irão sentir falta dele!