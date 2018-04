Nasr, destaque da próxima geração de talentos

12/V/13

Barcelona

Dois dos três pilotos mais conceituados da nova geração que deve chegar à Fórmula 1 já em 2014 estiveram no Circuito da Catalunha no fim de semana: o brasiliense Felipe Nasr, de 20 anos, e o holandês Robin Frijns, de 21 anos, ambos na GP2. O outro é o português Antonio Felix da Costa, também de 21 anos, piloto da Fórmula Renault 3.5, competição de desempenho semelhante ao da GP2.

Tanto Nasr quanto Frijns conquistaram dois pódios nas duas provas da GP2 em Barcelona. Nasr foi segundo, sábado, e terceiro, ontem, enquanto Frijns venceu a primeira e acabou em segundo ontem. O holandês não disputou a primeira etapa, sempre em rodada dupla, na Malásia, e no GP de Bahrein não marcou pontos.

“Não estava acostumado a administrar os pneus, como é a escola da Pirelli na GP2. Na Fórmula Renault 3.5 podemos acelerar o tempo todo”, disse Frijns. O promotor da Fórmula 1, Bernie Ecclestone, exige que os pneus tenham elevada degradação para tornar as corridas de F-1 menos previsíveis. O aprendizado começa na GP2. Ontem, debaixo do pódio, Ecclestone observou com atenção os dois novos talentos.

“Corri pensando no campeonato”, disse Nasr, da equipe Carlin. Apesar de muito jovem, é um estrategista. “Na GP2 o mais importante é a constância.” Ele é o vice-líder da GP2, com 76 pontos diante de 93 do monegasco Stefano Coletti, da Rapax. Frijns, da Hilmer, ocupa a quarta colocação, com 37. A próxima etapa é o GP de Mônaco, junto da Fórmula 1.