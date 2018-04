Nasr, Frijns e Costa vão mostrar seu talento em Mônaco

23/V/13

Mônaco

Desde a estreia de Lewis Hamilton e Sebastian Vettel na Fórmula 1, em 2007, não surgiu nenhum outro piloto que demonstrasse o mesmo talento desses ainda jovens e já campeões do mundo. Vettel, da Red Bull, é tricampeão aos 25 anos de idade. Hamilton venceu o campeonato em 2008, pela McLaren, aos 23.

Pois no próximo fim de semana, em Mônaco, junto com a Fórmula 1, os três mais sérios candidatos a desembarcar na Fórmula 1 já no ano que vem e da mesma forma poder fazer história vão estar juntos. O brasileiro Felipe Nasr, de 20 anos, e o fenômeno holandês Robin Frijns, 21, na GP2, e o português Antônio Feliz da Costa, 21, na Fórmula Renault 3.5. O Estado conversou com os três.

Nasr, da equipe Carlin, é o vice-líder da GP2, com 76 pontos diante de 93 do monegasco Stefano Coletti, da Rapax. “Na GP2 você deve correr pelo campeonato e não apenas para ganhar uma corrida”, explica o brasiliense, campeão por onde passou, Fórmula BMW e Fórmula 3 Britânica.

Nas seis provas da GP2 disputadas este ano obteve quatro pódios. Corre sempre com inteligência.“Sou agressivo quando possível e procuro marcar o máximo de pontos quando vejo que determinada manobra pode resultar em não somar nenhum”. Como as características dos pneus Pirelli na GP2 são as mesmas da Fórmula 1, Nasr cresce sempre na classificação nas voltas finais, por saber administrar a rápida degradação dos pneus.

Com o título de campeão da GP2 ficará mais fácil estrear na Fórmula 1 em 2014. Evita, no entanto, o assunto: “Estou concentrado na GP2. Se começar a pensar na Fórmula 1 agora não vou a lugar algum.” Sabe-se que conversa com dirigentes da competição. Não diz quem são. Com o seu talento e o apoio de empresas brasileiras, já existente, e da TV Globo, interessada em vê-lo na Fórmula 1 em 2014, Nasr tem tudo para iniciar bem sua trajetória. O GP de Mônaco é a quarta etapa da GP2, realizada sempre em rodada dupla.

Frijns impressionou a todos com a vitória na primeira corrida e o segundo lugar na segunda, em Barcelona, pela incipiente equipe Hilmer. Na estreia na GP2, na etapa anterior, em Bahrein, não foi além do 25.º lugar na primeira e o 12.º na segunda.

“Fiz o que fazia na F-Renault 3.5 e meus pneus acabaram. Aprendi que na GP2, como na F-1, é preciso saber administrar o desgaste dos pneus. Acho que demonstrei aprender rápido”, disse ao Estado o holandês. “Recebi uma ligação apenas quarta-feira confirmando que correria na Espanha. Nao tenho patrocinador. Disputo cada corrida sem saber se vou estar na seguinte”, contou.

Seu macacão estava totalmente em branco no Circuito da Catalunha. “A Monisha tem me ajudado muito. Não fosse isso não teria corrido em Barcelona.” Frijns referia-se a Monisha Kaltenborn, sócia e diretora da equipe Sauber de Fórmula 1, onde o holandês, campeão em todas as categorias que disputou, é piloto de testes numa Fórmula 1 que não tem testes. Deve ser titular da Sauber em 2013, no mínimo.

Felix da Costa estreou na F-Renault na segunda parte do campeonato do ano passado, também sem patrocinadores, e causou furor ao vencer 4 corridas e obter 6 pódios. A categoria é muito rápida. A Red Bull o contratou para a sua academia. “É simples o que me disseram. Mostre talento, seja preferencialmente o campeão da F-Renault 3.5 em 2013 que o ano que vem você vai estar na Fórmula 1. Se que se não corresponder me mandam de volta para casa.”

Depois de quatro provas na F-Renault 3.5, este ano, Felix da Costa, da equipe Arden, de propriedade do diretor da Red Bull, Christian Horner, venceu uma e ocupa a quarta colocação no campeonato, com 31 pontos, enquanto o líder, outro talentoso piloto, o dinamarquês Kevin Magnussen, da equipe DAMS, tem 63.

Kevin é filho do ex-piloto de F-1 Jan Magnussen e faz parte da academia da McLaren. “Tive alguns incidentes que me atrapalharam, não marquei pontos, mas agora as coisas então no lugar de novo”, disse o português. Tem boas chances de ocupar uma vaga na Toro Rosso em 2014, escuderia da Red Bull. O GP de Mônaco será a quinta etapa da F-Renault 3.5.

Minicurrículo dos três pilotos

Felipe Nasr

Brasileiro de Brasília

20 anos (21/08/1992)

2013

Fórmula 1: Diz não ter contato com nenhuma equipe

2.º na GP2, depois de 6 corridas: 4 pódios

2012

10.º na GP2: 4 pódios

3.º nas 24 Horas de Daytona

2011

Campeão Britânico de Fórmula 3

2010

5.º na Fórmula 3 Britânica: 1 vitória, 4 pódios, 1 pole

2009

Campeão europeu da Fórmula BMW

Robin Frijns

Holandês de Maastrich

21 anos (07/08/1991)

2013

Fórmula 1: Piloto de testes da Sauber

4.º na GP2. Disputou 4 das 6 corridas: 1 vitória, 2 pódios

2012

Campeão da Fórmula Renault 3.5 World Series

2011

Campeão europeu da Fórmula Renault 2.0

2010

Campeão europeu da Fórmula BMW

2009

3.º no Europeu de Fórmula BMW: 1 vitória, 6 pódios, 1 pole

Antonio Felix da Costa

Português de Cascais

21 anos (31/08/1991)

2013

Fórmula 1: Piloto da Academia Red Bull

4.º na Fórmula Renault 3.5: 1 vitória

2012

4.º na Fórmula Renault 3.5: 4 vitórias, 6 pódios

3.º na GP3: 3 vitórias, 6 pódios, 1 pole

Vencedor do GP de Macau de Fórmula 3

2011

13.º na GP3: 1 vitória, 1 pódio

2010

7.º no Europeu de Fórmula 3: 3 vitórias, 4 pódios

2009

Campeão europeu da Fórmula Renault 2.0

GP2 e F-Renault 3.5 são apenas um pouco mais lentas que a F-1

Comparação dos tempos e médias horárias das três categorias nos 3.340 metros do Circuito de Mônaco, em 2012

Pole position Média horária (km/h) Autor

F-1 1min14s381 161,6 M.Webber (Red Bull)

GP2 1min21s195 148,0 J.Cecotto (Barwa)

F-3.5 1min22s163 146,3 Sam Bird (ISR)

Programa das três categorias no fim de semana

(Horários de Brasília)

Quinta-feira

11:15/11:45 Classificação da GP2

Sexta-feira

06:15/07:15 1.ª Corrida da GP2 (42 voltas ou 60 min.)

Sábado

04:00/04:55 Classificação da F-Renault 3.5

09:00/10:00 Classificação da F-1

11:10/11:55 2.ª Corrida da GP2

Domingo

06:10/06:55 Corrida da F-Renault 3.5 (44 min. mais uma volta)

09:00 Corrida de F-1 (78 voltas ou 2 horas)