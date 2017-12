Nelsinho não acredita que será titular, ao menos agora

15/VI/07

Notas do GP dos EUA

Livio Oricchio, de Indianápolis

Início

Boato que desde a prova de Mônaco ronda o paddock: uma eventual oferta de Flavio Briatore, diretor da Renault, a Frank Williams. O italiano estaria disposto a investir para o dirigente inglês ter na sua equipe Heikki Kovalainen no lugar de Alexander Wurz, que Frank Williams está tentando substituir por Sebastien Bourdais, tricampeão da Champ Car. Nelsinho Piquet, que ficaria com a vaga de Kovalainen, comentou: “Nossa falta de resultados é causada em especial por nosso carro não ser competitivo. Não creio que Briatore me colocasse também nessa condição de desgaste, ao menos agora. Poderia me prejudicar também. E eu e Kovalainen somos pilotos administrados por ele.”

O estreante Sebastian Vettel, da BMW, comentou ter gostado da experiência de pilotar em Indianápolis. “A última vez que havia guiado foi na sexta-feira do GP da Malásia (dia 6 de abril). Precisei me habituar novamente.” Completou 33 voltas na sessão da manhã e 50 à tarde, mais da distância do GP, que terá 73 voltas. À tarde ficou em 11º, com 1min13s217. O companheiro, Nick Heidfeld, foi o 5º, com 1min13s026.

A entrada dos boxes em Indianápolis poderá definir o vencedor da prova. Ontem, nada menos de quatro pilotos foram multados por exceder o limite de 60 km/h nos treinos livres: Felipe Massa, Lewis Hamilton, Heikki Kovalainen e David Coulthard. Durante a corrida o limite é de 80 km/h. Freia-se com violência na entrada de box e é fácil ultrapassar a velocidade permitida. Durante a corrida, erros como esses são punidos com drive through.

A imprensa italiana não deu sequência, ontem, a sua novela de ficção iniciada quinta-feira. Jornais como a Gazzetta dello Sport e La Stampa publicaram que Fernando Alonso, descontente com a McLaren, iria se transferir para a Ferrari. E Kimi Raikkonen, também com problemas na equipe italiana, estava de malas prontas para a BMW. “Não merece comentários”, disse Alonso. Raikkonen apenas riu, já que quase não fala.

O ídolo local, ao menos no seu pensamento, o californiano Scott Speed, passou por momentos pouco comuns, ontem. Na pista, obteve apenas o 18º tempo na sessão da tarde. Nos boxes, contudo, foi centro das atenções: o aparelho de TV que indica aos pilotos o tempo de volta, dentre outras informações, caiu sobre sua mão enquanto estava sentado no carro. Eles ficam pouco acima do cockpit para o piloto acompanhar o treino. “Além disso tive problemas com o volante e o medidor de velocidade do vento ficou meio louco.”

FIM