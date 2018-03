Nelsinho não está na marca do pênalti na Renault

15/V/08

Livio Oricchio, de Helsinque

Agora é a vez de Nelsinho Piquet. Ontem foi Felipe Massa. Como era? Criticado pela própria equipe por não ter segurado Lewis Hamilton atrás de si a fim de ajudar Kimi Raikkonen compor a dobradinha? Nada a ver.

Li no site da revista autosport, hoje, que Steve Nielsen, da Renault, criticou Nelsinho. Disse que o piloto precisa reagir como fez Heikki Kovalainen depois de um início de temporada difícil. “Nelsinho teve erros e acertos e necessita acertar mais logo porque Fórmula 1 é um negócio, e um negócio que apresenta como característica a degola. Quem não corresponder é mandado embora.”

Comentou, ainda, ter certeza de que Nelsinho pode reverter o momento desaforável. Viu nos testes e na prova de Barcelona, até errar na corrida, que ele tem velocidade. O que tem a fazer é concentrar-se, manter o foco e transformar sua capacidade em resultado.

A palavra amigo é muito forte, em especial na Fórmula 1. Mas Steve Nielsen, coordenador da equipe, cuja função é mais exercida em Enstone, na sede da equipe, que nos dias de competição, é um antigo professor para mim. Junto de Jacky Eecklaert, hoje na Honda, Gary Anderson, ex-Jordan, Stewart e Jaguar, Geoff Willis, Red Bull, Giorgio Ascanelli, Toro Rosso, dentre outros, são técnicos com que tenho abertura para conversar abertamente sobre muitos temas. De alguns deles tenho até o celular.

O que Nielsen disse não representa nada mais do que ele, você, eu e o mundo sabe: o Nelsinho não passará imune a uma temporada inteira sem resultados, principalmente porque o companheiro, Fernando Alonso, com todas as limitações do carro, vem somando pontos com regularidade.

É um fato: Nelsinho tem de melhorar, rápido. O mais importante: tem potencial para isso. É um bom piloto. Quanto? Só a pista responderá. Mas com certeza é bem mais do que estamos vendo. Hoje, dá para dizer, pelo que vem apresentando nos treinos livres e na classificação de Barcelona, é dois ou três décimos mais lento que Alonso. O que, por enquanto, não é ruim. Ao contrário, para quem está chegando na Fórmula 1 deve ser lido como bom.

Sincero, como sempre, explicou, em Istambul, que sua maior dificuldade é explorar o carro com pneus novos e pouco combustível. E sem se classificar bem, com a quase impossibilidade de se ultrapassar, acaba por fazer sua corrida lá atrás, onde as batidas são mais frequentes e escondendo seu potencial, maior do exposto.

Nos treinos livres está sempre muito próximo de Alonso. Perde, feio, na classificação. Se passar a conduzir com maior confiança naquela volta do tudo ou nada, na tomada de tempo, como fez num traçado que conhece bem, o da Catalunha, vai largar mais na frente e redimensionar suas provas. Terá até chance de marcar ponto, o que precisa fazer com rapidez.

Não corre risco de ser dispensado da Renault. Não está na marca do pênalti. Agora, se continuar assim, mais seis, sete etapas, e Alonso prosseguir somando pontos, como tudo indica, aí sim é capaz de Flavio Briatore, quem manda de verdade na escuderia, começar a pensar num “descanso forçado”, o que não acredito porque Nelsinho, como piloto, é mais do que estamos vendo.

O vi correr na Fórmula 3 Sul-Americana, na Fórmula 3 britânica e na GP2. A questão é trabalhar bem o psicológico para ganhar maior autoconfiança e com melhores voltas lançadas passar para a fase final do treino classificatório, o top 10, o que tornaria tudo muito mais viável. E é perfeitamente possível em razão, de como afirmei, ter potencial para isso.

Posso só imaginar o que a entrevista do Steve Nielsen irá gerar no Brasil. Com certeza vai ter gente afirmando que o Nelsinho está com o pé fora da Renault. Puxa!