Nelsinho, o poleman no Desafio das Estrelas

Livio Oricchio, de Florianópolis

O mesmo trio de pilotos que chegou ao pódio no Desafio das Estrelas do ano passado larga amanhã nas três primeiras colocações da prova disputada no Kartódromo dos Ingleses, em Florianópolis. Apenas as posições se alteraram.

Nelsinho Piquet, segundo em 2006, estabeleceu hoje a pole position, com o tempo de 21s856. Lucas Di Grassi, terceiro ano passado, conseguiu, hoje, o segundo tempo e o vencedor da última edição, Felipe Massa, é o terceiro no grid.

A grande estrela da corrida de kart promovida por Massa, Michael Schumacher, dominou os treinos livres, mas acabou com o quarto tempo na sessão classificatória.

“Eu adoro kart. Foi nesse kartódromo que disputei minha última competição quando competia regularmente, em 2001. Tornei-me campeão brasileiro”, disse Nelsinho. “Infelizmente ando pouco de kart. Não treinei mais desde a prova do ano passado.”

Mas os resultados de Schumacher impressionaram Nelsinho. O alemão foi primeiro nos dois treinos livres da manhã. “Fiquei surpreso, não conhecia a pista, veio aqui e de cara foi o mais rápido.”

Schumacher mantinha consigo o calibrador de pneus. Ele próprio os calibrava e não permitia que nem mesmo o mecânico soubesse a solução que desenvolvera. Nas duas sessões livres ficou em primeiro enquanto na tomada de tempos caiu para quarto, a 202 milésimos de Nelsinho.

O filho de Nelson Piquet falou sobre seu futuro na Fórmula 1: “Eu achei que a Renault anunciaria seus pilotos no GP do Japão, depois na China, no Brasil e nada. É melhor não pensar mais. Mas estou tranquilo.” Ele deverá ser confirmado como titular da Renault em 2008.

Deu uma dica de que aceita a condição de ser segundo piloto para Fernando Alonso, como todas as indicações sugerem. “Será minha primeira temporada na equipe que venceu dois dos três últimos campeonatos. Alonso é um exemplo de piloto. Agora, se eu for mais rápido que ele, a equipe pode me dar melhores condições, como aconteceu com o Lewis Hamilton na McLaren.”

Felipe Massa ressaltou o nível da disputa. “Foi competitiva.” Seu tempo, 41s999, é apenas 143 milésimos de segundo pior que o de Nelsinho. No Desafio das Estrelas, todos correm com chassi Birel, motor Barilla de 26 cavalos e pneus Bridgestone. Chassi, motor e mecânico são sorteados e depois da classificação novamente se sorteia o motor.

Mais uma vez Michael Schumacher não atendeu à imprensa. Via Massa, comentou estar se divertindo muito, elogiou bastante o fato de todos disporem exatamente do mesmo equipamento e a lisura na sua distribuição. Luciano Burti, hoje na Stock Car, ex-piloto de testes da Ferrari, sai da quarta colocação.

Como Rubens Barrichello, sétimo no grid, errou na calibragem dos pneus. “A pressão mais indicada é 16 libras, mas como a classificação final foi em apenas uma volta lançada, quem optou por 19 libras, um pouco mais alta, se deu melhor.”

O Desafio das Estrelas é disputado em duas corridas. A largada da primeira será as 10h15, com transmissão ao vivo pela TV Globo. São 25 minutos de prova mais uma volta. A segunda começa às 13 horas, também em 25 minutos. Os 10 mil ingressos colocados à venda pelos organizadores se esgotaram em três dias. A previsão do tempo para hoje, em Florianópolis, é de chuva.

