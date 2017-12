Nelsinho Piquet e Nico Rosberg na Williams

Notas de F-1

Livio Oricchio, de Indianápolis

Muita negociação ainda vai se desenvolver, mas pode dar certo. Depois de oferecer, sem sucesso, Heikki Kovalainen a Frank Williams, para substituir Alexander Wurz, muito aquém do companheiro, Nico Rosberg, Flavio Briatore, diretor da Renault, disponibilizou outro piloto: Nelsinho Piquet. Se houver acordo entre Frank Williams e Flavio Briatore, já para esta temporada, a Williams correrá com dois filhos de dois de seus campeões, Nelson Piquet e Keke Rosberg. Piquet, o pai, esteve em Indianápolis no fim de semana.

Outra vez Kimi Raikkonen comprometeu melhor resultado na corrida ao perder posições na largada. “Meu carro estava muito bom. Pena ter perdido tanto tempo atrás dos mais lentos no início.” O finlandês referia-se a Heikki Kovalainen, da Renaut, e Nick Heidfeld, BMW. Raikkonen caiu de quarto para sexto. “No fim, queria ganhar o terceiro lugar de Felipe, mas na realidade não tive uma chance de tentar a ultrapassagem.” Pela primeira vez, este ano, os dois pilotos da Ferrari lutaram. E a direção da equipe não interveio.

Heikki Kovalainen foi quase queimado vivo por Flavio Briatore depois da desastrosa estréia no GP da Austrália. Agora, depois de sete etapas do Mundial, vive momentos um pouco melhores, apesar de o dirigente o ter tentado colocar na Williams. Ontem, conseguiu um bom quarto lugar. Soma 12 pontos, apenas uma menos de Giancarlo Fisichella, que ontem errou feio ao frear com a roda na grama e rodar. “Com a parada dos líderes, cheguei a liderar a prova (da 22ª à 26ª volta)”, lembrou o feliz finlandês.

Foi a tarde dos superjovens ontem em Indianápolis. Nico Rosberg, de 22 anos, da Williams, largou em 14º e ocupava ótima sexta colocação quando a cinco voltas do fim uma perda de óleo do motor o fez abandonar a competição. Já o alemão Sebastian Vettel, da BMW, tornou-se o mais jovem piloto a marcar pontos na Fórmula 1. Ontem, na sua estréia, em substituição a Robert Kubica, classificou-se em oitavo. Tinha 19 anos, 11 meses e 14 dias.

