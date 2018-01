Nelsinho Piquet: "É preciso ter estrela."

GP de Bahrein

Livio Oricchio, de Manama

Início

Filho de peixe, peixinho é? Na pista, Nelsinho Piquet terá ainda de provar ter herdado ao menos parte do talento do pai, mas fora dela a escola de Nelson Piquet gerou um descendente fiel às tradições de falar o que pensa. Ontem no circuito de Sakhir, onde hoje começam a ser disputados o GP de Bahrein de Fórmula 1 e a etapa de abertura da GP2, Nelsinho expressou-se sobre seu futuro e a respeito dos cinco pilotos brasileiros na GP2, categoria em que foi vice-campeão ano passado.

“Eu nunca tive problemas de dinheiro na vida. Se desejasse viver num apartamento em Mônaco, de frente para o mar, não seria problema”, começou dizendo. “Vim para a Europa, portanto, com um objetivo, ser piloto.” E diz estar fazendo de tudo, exatamente como fez seu pai. “Eu aqui na Renault (é piloto de testes) fico nos treinos anotando a hora que nossos adversários voltam para os boxes, que tipo de pneu utilizam e o seu estado de conservação.” Esses dados ajudam a equipe no programa de simulação de corrida.

“Agora vai começar a GP2 e vou ajudar a equipe com a qual competi ano passado. Posso ser útil. Nos intervalos das corridas de Fórmula 1 passo boa parte do meu tempo na fábrica da Renault.” A opção de morar em Oxford e não em Londres decorre de seu plano de permanecer perto de seu time. “É duro porque o regulamento restringiu bastante os testes. Treino pouco.” Há quem o veja, e não são poucos, como um menino arrogante. “Já ouvi isso. O pessoal da minha equipe me adora e é, nesse momento, o que importa. Sou tímido e filho do meu pai, o que leva as pessoas terem essa visão de mim.”

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Nelsinho disputou duas temporadas de GP2. Na estréia dele e da equipe formada por seu pai, em 2005, a Piquet Sports, foi oitavo. Ano passado, competiu contra Lewis Hamilton até as etapas finais. Deu o inglês. Acabou em segundo. Disse o que espera dos cinco brasileiros: Lucas Di Grassi, da Art, Bruno Senna, da Arden, Xandynho Negrão, da Minardi Piquet, Antonio Pizzonia, da Fisichella, e Sergio Jimenez, da Racing.

“O Di Grassi não me parece ser especial. O Bruno foi bem na F-3 inglesa, terceiro, mas terá dificuldades como eu enfrentei, o seu primeiro. Se for bem em 2008 vai para a Fórmula 1”, disse. “O Xandynho está crescendo. O Pizzonia está em outra época, não sei se terá outra chance na Fórmula 1 e o Jimenez batalha duro, sem dinheiro”, analisou. “Aprendi que para ser campeão é preciso ter enorme vontade de trabalhar, um pacote de coisas e estrela.”

A pergunta é inevitável: você tem tudo isso Nelsinho? “É como falei, vontade não me falta, meu tempo está muito mais voltado para a atividade profissional que a vida pessoal e o que conta não são apenas os resultados, mas sua determinação e isso eu tenho.”

FIM