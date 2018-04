Nelsinho, se correr mesmo pela Renault, como acredito, será segundo piloto de verdade

19/XI/07

Nelsinho Piquet vai pagar pelo que não fez caso seja confirmado como companheiro de Fernando Alonso na Renault, conforme as indicações sugerem. O espanhol terá tratamento semelhante ao de Michael Schumacher na Ferrari. Tudo irá convergir para os seus interesses.

Flavio Briatore, ontem, já deixou claro o que pensa a respeito da exigência do campeão de 2005 e 2006 ser primeiro piloto. “Alonso chegou à McLaren como campeão e o puseram para competir com um estreante, colocando o relacionamento entre ambos em risco.” Foi claro como será para o novo parceiro de Alonso: “Você não pode ter duas prima donnas na escuderia. Você deve manter um deles um passo atrás do outro.”

A vida de Nelsinho ao lado de Alonso, se ratificada, não será fácil. O pior é que, enquanto Lewis Hamilton desfrutou das mesmas condições na McLaren, Nelsinho será invariavelmente preterido. Com isso, a possibilidade de o filho de Nelson Piquet conquistar grandes resultados, como Hamilton, são menores. E as comparações de performance de Nelsinho em relação a Alonso com o realizado por Hamilton na McLaren serão inevitáveis, ainda que injustas.

Mas Fórmula 1 é isso. Nelsinho não está em condição de dizer a Briatore que não aceita essa condição. Sequer estreou na Fórmula 1. E começar a carreira numa organização como a Renault é para bem poucos.O bonde não passa na sua frente duas vezes na Fórmula 1.

Nelsinho deve ter como exemplo o comportamento de vários pilotos da Minardi. No time de menos recursos da Fórmula 1 demonstraram capacidade a ponto de serem chamados por outras escuderias. Alonso e Webber são alguns desses exemplos.

Quem entende de Fórmula 1, quem está de olho no desempenho dos pilotos, da sua equipe ou das outras, enxerga a extensão do trabalho de cada um. Briatore logo compreendeu o que Alonso poderia realizar com um carro melhor e o contratou.

Mesmo limitado na Renault, como será o caso, por viver situação semelhante à de Rubens Barrichello na Ferrari, Nelsinho poderá mostrar seu valor. O parâmetro para julgá-lo levará em conta, pelos profissionais da Fórmula 1, a condição de subserviência a que estará submetido.