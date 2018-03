Nelsinho tem outro fim de semana bem difícil

25/V/08

Nelsinho Piquet, da Renault, disputou outra prova difícil. Abandonou na 47ª volta depois de bater na curva Saint Devote. Optou pelo pneu de chuva para a largada, enquanto todos os demais preferiram o intermediário, por estar em 17º no grid, e vinha avançando bem na classificação.

Na 46ª volta, fez o primeiro pit stop e a equipe trocou os pneus de chuva pelos de asfalto seco. Nelsinho errou já naquela volta, na Piscina, e depois ao abrir a seguinte. Mais uma vez deixou o circuito antes que a imprensa o fosse procurar. Por isso não há aspas no texto. Recuso-me a, estando no local do evento, reproduzir a declaração do comunicado de imprensa. Para isso não precisaria vir às corridas.