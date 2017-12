Nem todo filho de peixe peixinho é!

Estava tudo pronto para uma grande festa: o GP do Brasil de 1990 celebrava a volta da Fórmula 1 a Interlagos, depois de nove anos seguidos no Rio de Janeiro, Ayrton Senna pilotava para o melhor equipe da Fórmula 1, McLaren-Honda, e liderava já a corrida por 38 voltas diante seu público, que lotava as arquibancadas. Até que, na freada da curva Bico de Pato, Senna encontrou pela frente a Tyrrell do japonês Satoru Nakajima, retardatário.

O restante muita gente sabe ou já ouviu falar. Senna colocou o carro por dentro para ultrapassá-lo. Os comissários de pista agitaram a bandeira azul, para indicar ao japonês a aproximação de Senna. Mas Nakajima não se ateve à informação e fez a trajetória normal. Resultado: os dois carros se tocaram. A roda traseira direita da Tyrrell levou consigo o aerofólio dianteiro da McLaren. Os dois já haviam trabalhado juntos na Lotus-Honda, em 1987.

Senna foi para os boxes, instalou um novo aerofólio dianteiro e pôs-se a recuperar o tempo perdido na parada. Sua performance foi tão espetacular que acabou ainda no pódio, na terceira colocação. O Mister Brasil, Alain Prost, da Ferrari, venceu a prova pela quinta vez.

Qual o propósito deste texto? Recapitular a história? Também. Mas em que contexto? Simples: Kazuki Nakajima, de 21 anos, filho de Satoru, será piloto de testes da Williams. O anúncio oficial saiu hoje. Satoru o prepara cientificamente para ser titular na Fórmula 1.

Conta com um apoio importante: a Toyota. Kazuki faz parte do programa de desenvolvimento de jovens pilotos da montadora japonesa. E como a Williams utilizará motores Toyota em 2007, as portas se abriram para ele.

Este ano Kazuki disputou a Fórmula 3 Européia pela equipe Manor. Terminou o campeonato, vencido pelo britânico Paul Di Resta, com 86 pontos, na sétima colocação, com 36.

Na Williams, Kazuki trabalhará com o indiano Narain Karthikeyan, o outro piloto de testes. A diferença é que Narain paga para ser piloto de testes. Agora, os dois terão em comum os pouquíssimos quilômetros que irão percorrer ao longo da próxima temporada. Com a limitação de testes em 30 mil quilômetros, acertada para 2007, cada time terá cerca de 18 dias de testes, de 1.º de janeiro a 31 de dezembro. A maior parte dessa cota será ocupada pelos pilotos titulares, Nico Rosberg e Alexander Wurz.

Seu pai ainda tem grande prestígio no Japão por ter sido o primeiro piloto a efetivamente competir na Fórmula 1, apesar do seu caráter folclórico e em 74 GPs disputados ter obtido como melhores colocações dois quartos lugares.

O fato de a Toyota o apoiar no projeto de levar seu filho à Fórmula 1 é a maior prova disso. Satoru correu pela Honda em 1987 e 1988, na Lotus, e em 1991, pela Tyrrell. Em 1990, quando se envolveu no acidente com Senna, a Tyrrell usava motor Ford. É possível que principalmente por isso tudo Kazuki chegue a ser titular de algum time da Fórmula 1.

O maior desafio que terá de vencer, contudo, é mostrar que nem todo filho de peixe peixinho é!