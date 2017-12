No Canadá, pneus ultramacios preocupam bastante Massa, como em Mônaco

08/VI/07

Livio Oricchio, de Montreal

Os dois treinos livres, ontem no circuito Gilles Villeneuve, representam apenas o início da preparação das equipes para o GP do Canadá, mas a cara de Felipe Massa, depois da sessão da tarde, era bem distinta da que tinha quando chegou em Montreal, terça-feira.

Fernando Alonso, da McLaren, líder do Mundial, estabeleceu o melhor tempo do dia, 1min16s550. Massa, Ferrari, ficou em segundo, perigosos 540 milésimos atrás. “Trabalhamos, hoje, visando fazer os pneus ultramacios funcionarem bem na corrida”, disse Massa, até para explicar a grande diferença imposta pela McLaren, de novo.

Na prova de Mônaco, há duas semanas, a Ferrari não se adaptou aos pneus ultramacios fornecidos pela Bridgestone e Massa terminou a competição em terceiro, bem distante dos dois pilotos da McLaren, primeiro e segundo.

“O problema pode se repetir aqui”, admitou, ontem, o brasileiro da Ferrari. A Bridgestone disponibiliza no Canadá os pneus ultramacios e os macios. Por regulamento, ao menos uma vez durante a corrida deve haver troca de tipo de pneu.

Na prova de Mônaco o ritmo de Massa não era tão inferior aos dos líderes, Alonso e Hamilton. Isso até o primeiro pit stop. Massa tinha cerca de 8 segundos de desvantagem para o espanhol.

Mas ao instalar pneus ultramacios, seus tempos de volta começaram a cair demais em relação a Alonso e Hamilton. Boa parte da diferença pouco superior a impressionante um minuto imposta por Alonso a Massa decorreu dessa incompatibilidade dos pneus ultramacios da Bridgestone com o modelo F2007 da Ferrari.

“Eles passam a apresentar graining e perdemos aderência”, explica Massa. Em outras palavras, finas camadas de borracha da banda de rodagem se soltam sob a forma de rolinhos estendidos, que se fixam na própria banda, aquecida pela atrito, transformando a área de contato do pneu com o solo numa superfície irregular, daí a perda de performance.

Isso tudo relaciona-se diretamente com a forma de o pneu trabalhar, função correlata às suspensões e ao projeto aerodinâmico, e a temperatura e pressão atingidas por esses pneus.

As características do carro da McLaren permitem que Alonso e Lewis Hamilton, terceiro (1min17s307), ontem, aproveitem-se mais da aderência proporcionada por esses pneus ultramacios. Geram bem menos graining.

O fato impressiona porque até antes de a temporada começar, a lógica sugeria que se alguém teria problemas com os pneus japoneses seria a McLaren, por competir com Michelin em 2006, e não o time oficial da Bridgestone, a Ferrari.

Já vai longe o tempo em que o fornecedor de pneus do time italiano mantinha um grupo de técnicos em Fiorano para desenvolver pneus específicos para o modelos da escuderia, ou suas versões de evolução. Hoje a Ferrari tem de adaptar seus monopostos para os pneus oferecidos pelos japoneses.

O mesmo processo se dava entre Renault e Michelin. Observe onde foi parar a organização francesa. Alonso comentou não se surpreender com a queda de rendimento da Renault porque sabia que boa parte da ótima performance provinha dos excepcionais pneus que a Michelin desenvolvia em conjunto com a equipe.

“Até domingo a pista irá mudar bastante. Hoje estava muito suja e havia pouca aderência. Espero encontrar um acerto para o carro que me permita ser mais rápido e preservar os pneus ultramacios”, falou Massa, ao mesmo tempo em que já evocava a necessidade de escolher uma boa estratégia para poder se dar melhor no GP do Canadá.

A esperança de dispor de um conjunto bem melhor que no GP de Mônaco ainda não acabou. Com mais borracha no asfalto a Ferrari pode ser outra. Mas de novo Alonso assustou Massa. Ao menos ontem, Kimi Raikkonen, companheiro de Massa, continuou demonstrando não acompanhar o ritmo dos três primeiros no campeonato, Alonso, Hamilton e Massa. O finlandês foi quarto, 1min17s515.

Alonso estava feliz com o resultado, mas não entusiasmado. “Não espero ter diferença para a Ferrari como em Mônaco.” O espanhol soma depois de cinco etapas 38 pontos, a mesma pontuação de Hamilton, diante de 33 de Massa.

Hamilton deu outra mostra de sua capacidade, ontem, ao registrar na sessão da manhã tempos tão bons quanto os mais rápidos, àquela altura, sem nunca ter pilotado nos 4.361 metros do circuito Gilles Villeneuve.

“O simulador me deu boa noção do traçado, mas estar aqui é sempre diferente”, comentou o inglês, que teve seus contatos com a imprensa inglesa bastante reduzidos por conta das declarações que tanta polêmica geraram em Mônaco.

A boa surpresa do dia, ontem, foi Rubens Barrichello, da Honda, sétimo, com 1min18s108. “Não estávamos mais leve. O carro melhorou mesmo, mas não creio que manteremos esse nível amanhã (hoje).”

Rubinho acredita que seus adversários devem evoluir mais que seu time à medida que o asfalto ganhe aderência com os treinos. “Será difícil classificar-se dentre os dez melhores no grid. Nossa velocidade de reta chega a ser 18 km/h pior que a da McLaren.”

A sessão de classificação, hoje, começa às 14 horas, horário de Brasília.

