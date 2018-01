Notas do GP da Malásia

Notas de F-1

GP da Malásia

Livio Oricchio, de Kuala Lumpur

Início

Na edição da prova do ano passado, Flavio Briatore pulou abraçado com Giancarlo Fisichella, vencedor, e Fernando Alonso, 2º colocado. O time da Renault, ontem, também festejou o 6º lugar do italiano e o 8º de Heikki Kovalainen. “Depois da péssima performance na Austrália…”, lembrou Briatore. Desta vez elogiou o finlandês: “Heikki conquistou seu primeiro ponto, apagou da memória o ocorrido em Melbourne e teve performance encorajante.”

Os malaios já estão se mexendo depois de em pleno autódromo de Sepang Bernie Ecclestone receber uma comissão de Cingapura, candidata a receber a Fórmula 1. “Ano que vem teremos já 18 ou 19 etapas”, disse o dirigente. “Cingapura deve ser a novidade e à noite. Assim, como agora, o GP da Malásia seria no começo do campeonato e de Cingapura no fim.” Ecclestone começou a criticar o circuito de Sepang. “Já não é mais como em 1999, quando foi inaugurado.”

A eventual entrada da rival Cingapura no campeonato já aumentou o número de espectadores no GP da Malásia. Sexta-feira apenas 4 mil pessoas foram ao autódromo de Sepang. Sábado, 35 mil e ontem, 115 mil, sempre segundo a organização da prova. Em 2006, no dia da corrida havia 107 mil pessoas.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Depois da vitória de Alonso, ontem, uma previsão sombria para a Ferrari passou a circular no paddock. Em 1974, os dois pilotos da Ferrari, Niki Lauda e Clay Regazzoni, tinham chances de serem campeões nas etapas finais. O título ficou com Emerson Fittipaldi, da McLaren. Em 1990, Alain Prost e Nigel Mansell, a dupla da Ferrari, também lutou pelo campeonato, mas no fim quem venceu o Mundial foi Ayrton Senna, da McLaren. Este ano, Felipe Massa e Kimi Raikkonen, da Ferrari, têm possibilidades também. Por esse histórico, o título iria então para Fernando Alonso, da McLaren.

No futebol há um ditado que diz: “Essas coisas só acontecem com o Botafogo”, referindo-se a experiências bizarras. Pois foi uma situação dessas que gerou o abandono de David Coulthard, da Red Bull, ontem. Ao montar a pedaleira, algo saiu errado. “O pedal do freio tocava na coluna de direção. Assim eu não conseguia nem frear nem virar o volante corretamente”, disse o escocês. Desistiu na 36ª volta.

Nem tudo foi tão fácil para Fernando Alonso, ontem. Pouco antes do que seria seu primeiro pit stop (18ª volta), Ron Dennis pessoalmente foi à mureta de box para orientar o mecânico exibir o cartaz que o informaria para parar na volta seguinte. “Estava sem rádio”, explicou o espanhol. “Quando parei no primeiro pit stop, os mecânicos conseguiram a justá-lo e voltou a funcionar.”

Enquanto Lewis Hamilton, da McLaren, é a sensação da temporada, outro jovem e considerado grande talento também, Robert Kubica, da BMW, vive seu inferno astral. Ontem teve problemas de freios e, como na Austrália, de câmbio. Acabou apenas em 18º. “Tive também um pneu furado no começo”, informou à imprensa. Não tem pontos. Hamilton, 14.

FIM