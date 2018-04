Notas dos pilotos pelo que fizeram no fim de semana do GP de Mônaco

28/V/13

Nice

Amigos, sei que o tema é polêmico, mas por vezes sinto desejo de analisar piloto a piloto um GP e lhes atribuir nota. Considero um tanto presunçoso, por essa razão procuro ser mais analítico que opinativo. Contestem, concordem,

acrescentem ao que está escrito.

Abraços!

Nico Rosberg – 10

Dispôs do carro mais rápido de sexta-feira a sábado. Durante a corrida o modelo RB9-Renault de Sebastian Vettel e Mark Webber seria alguns décimos de segundo mais veloz se Nico não fosse o líder. A não ser na largada, um tanto hesitante, não cometeu um único erro e esteve sempre sob enorme pressão. Suas relargadas, no caso das duas entradas do safety car e mesmo na retomada da prova, após a bandeira vermelha, foram perfeitas. Não deu chance a Vettel de sequer tentar a ultrapassagem.

Antes de começar o campeonato, muitos acreditavam, dentre eles eu, que a disputa com Lewis Hamilton seria mais favorável ao inglês, piloto mais completo. O que se viu até agora, no entanto, foi Nico ser mais eficiente que Hamilton. O campeão do mundo de 2008 está sentindo o golpe. Sua expressão sábado, ao constatar a terceira pole seguida de Nico, e depois, domingo, ao ver o companheiro de novo na frente, denunciou seu estado de inconformismo.

Sebastian Vettel – 9

Quando não pode vencer soma elevados pontos na maioria das vezes, como em Mônaco, em que os 18 do segundo lugar o permitiram uma folga na liderança do Mundial. Adrian Newey lhe entrega desde 2009 um carro veloz e constante, mas Vettel pilota como bem poucos seriam capazes na Fórmula 1. Seus três títulos não foram apenas obra de Newey. Vettel é excepcional. “Poucos conhecem a força que Sebastian tem dentro de si”, afirmou ao Estado, no ano passado, Christian Horner, diretor da Red Bull.

Mark Webber – 7

Pilota de acordo com o seu nível. Não está na mesma classe de Vettel. É um bom piloto, útil ao time, capaz de regularmente somar pontos, mas não tem a mesma competência do companheiro para liderar uma escuderia. Aliás, nem todos conhecem essa característica de Vettel. Ela me foi sinalizada mais de uma vez por Helmut Marko, com quem converso frequentemente. Webber tem a metade dos pontos do alemão. Em um ou outro GP, quando tem o carro totalmente na mão, Webber é capaz de desafiar Vettel. Na média, contudo, perde a concorrência por larga margem.

Lewis Hamilton – 6

Quem o viu depois da bandeirada, domingo, ou em seguida à definição do grid, compreendeu o quanto o está incomodando ficar atrás de Nico Rosberg. Quando os dois eram companheiros no kart Hamilton regularmente vencia a batalha. Na Fórmula 1 não me parece justo comparar o que um fez com o outro, pois Hamilton sempre teve um carro potencialmente vencedor e apenas agora Nico começa a dispor. Mas é inegável que o talento de Hamilton é algo palpável, que se pode tocar, conforme atestam o título de 2008, pela McLaren, aos 23 anos, as 21 vitórias e 27 poles.

Hamilton não tem o carro da Mercedes na mão como Nico. E as características dos pneus Pirelli vão contra o seu estilo agressivo de pilotar. Esses dois fatores somados à descompensação emocional de ver Nico na frente explicam perder a disputa nas últimas etapas. Mas ainda está na frente do alemão na classificação do campeonato. Hamilton ocupa a quarta colocação, com 62 pontos, diante do sexto lugar de Nico, com 47. Será interessante acompanhar como Hamilton vai reagir daqui para a frente. Se de forma equilibrada tentando igualar a disputa com Nico ou irá se desesperar e começar a errar.

Adrian Sutil – 8

Em 2008, vi Sutil com lágrimas nos olhos ao falar conosco depois do fim da corrida. Largou em 18.º com o carro da Force India e no final da prova poderia chegar na quarta colocação, depois de um trabalho notável. Mas Kimi Raikkonen, da Ferrari, disputou naquele dia sua pior corrida na Fórmula 1 e o tirou da competição, ao errar na freada da chicane.

Domingo Sutil não se encontrou com Kimi. E o Kimi de hoje não tem nada a ver com o de 2008, desinteressado pela Fórmula 1 e, infelizmente, consumidor contumaz de álcool. A ultrapassagem em Alonso, na Lowes, encheu Sutil de moral. O avanço na classificação da corrida, ao largar em oitavo e chegar em ótimo quinto, mostra o quanto esse filho de concertistas de piano é eficiente, em especial em Mônaco.

A transferência do capaz Nico Hulkenberg, também alemão, da Force India para a Sauber não enfraqueceu o time que tem sua sede em frente à entrada principal do circuito de Silverstone, onde era a Jordan. Sutil substituiu Hulkenberg no mínimo na mesma altura. Seu nome já começa a ser ventilado para escuderias de mais recursos.

Jenson Button – 7

Não é capaz de tirar tanto de um carro desequilibrado como fazia Hamilton quando a McLaren não dispunha de monoposto vencedor, embora seja um excelente piloto. A maneira metódica, técnica e equilibrada de Button trabalhar nesse instante tem sido de extrema valia para a equipe. O modelo MP4/28-Mercedes começou, na sexta etapa do calendário, a dar sinais de na segunda metade do campeonato poder disputar uma ou outra vitória. Em Mônaco Button correu com o que dispunha e tirou do carro o máximo.

Fernando Alonso – 4

Não foi o mesmo piloto de sempre, combativo, veloz, inteligente, com impressionante visão de corrida. Desatento, pouco aguerrido, foi ultrapassado por Sutil, Button e Perez sem maior resistência. Estamos falando de Mônaco onde um piloto, com uma Ferrari, não poderia perder colocações como foi o caso. E seria possível defender-se sem correr alto risco de choque, ao menos com Sutil e Button.

Já com relação a Perez as coisas mudam.O mexicano levou a sério demais a crítica de Martin Whitmarsh, antes do GP de Bahrein, de que estava pouco combativo. A partir daquela prova parece desejar responder ao diretor da McLaren. A Fórmula 1 precisa de pilotos agressivos, que partam para cima, mas que não comprometam o trabalho dos colegas. Kimi disse que Perez merecia um soco na cara por bater na sua traseira numa condição em que a ultrapassagem não seria possível. E Alonso pegou pesado com o mexicano: “Só a McLaren vê qualidades nele”.

A Ferrari não tinha carro para lutar com Mercedes e Red Bull em Mônaco. Mas também não era mais lenta que a Force India, de Sutil, e a McLaren, de Button e Perez. Alonso largou em sexto e foi ultrapassado pelos três, os três que estavam imediatamente atrás dele no grid. Terminou em sétimo porque Perez destruiu a tomada de ar do freio no choque com Kimi e abandonou. Os fãs de Alonso, como eu, se decepcionaram domingo. Apesar de procedente sua explicação, de que seria melhor marcar pontos, por estar sem carro, a perder tudo numa disputa, não precisava, também, exagerar.

Kimi Raikkonen – 8

Outra bela prova do finlandês. A Lotus em corrida tinha o ritmo da classificação, tanto que Kimi ficou em quinto no grid, atrás das suas Mercedes e das duas Red Bull. Terminaria lá se o descontrolado Perez não tivesse batido na sua traseira. A Red Bull tem toda a razão em desejá-lo ao lado de Vettel em 2014. E penso que será esse mesmo o desfecho da história. Que Vettel não imagine que terá um companheiro como Webber, apenas para somar pontos e, ocasionalmente, ganhar uma corrida. Kimi é muito mais que o simpático australiano.

Felipe Massa – 5

Continuo com o mesmo ponto de vista do sábado, depois do treino livre, em que Massa bateu com violência no guardrail e depois na proteção de plástico da Sainte Devote: na imagem quadro a quadro exibida na sala de imprensa, a roda esquerda dianteira da Ferrari aparece desalinhada da direita antes do choque no guardrail. Massa me disse que o carro estava baixo e o assoalho tocou na ondulação existente na área de frenagem da Sainte Devote. Ao tocar com violência na ondulação a frente do carro se elevou poucos milímetros, o suficiente para reduzir o peso sobre o asfalto, gerando o travamento das rodas. Com isso a Ferrari deslocou-se para a esquerda e bateu.

Fiquei desde o primeiro momento com a sensação de um problema na suspensão dianteira esquerda ou mesmo na barra de direção esquerda. E no quadro a quadro reforcei minha impressão. “A equipe me disse que não havia nada de anormal no carro”, comentou comigo Massa, enquanto caminhava para os boxes para disputar a classificação e os mecânicos tentavam reparar o modelo F138. Obviamente eles sabem bem mais que nós.

Mas a dinâmica do acidente de domingo é quase a mesma, no mesmo local, e Pat Fry, diretor técnico da Ferrari, afirmou que a causa foi o rompimento de um componente da suspensão dianteira esquerda, a mesma que todos nós vimos na TV da sala de imprensa desalinhada antes do choque de sábado. Difícil aceitar que sábado foi diferente diante do que vimos em detalhes.

Sergio Perez – 4

Gosto de pilotos que assumem riscos, determinados, velocistas por natureza, mas como escrevi sem que com isso destruam o trabalho dos demais. Perez precisa, agora que ganhou confiança, administrar o ímpeto. O vi em Jerez de la Frontera na pré-temporada, na primeira entrevista, sentei ao seu lado, queria entender seu estado de espírito, e descobri um rapaz profundamente inseguro.

Disse saber que o que esperavam dele. Não falou, porém, desconhecer se poderia atendê-los. Apenas velocidade, saber administrar o uso dos pneus Pirelli não seria suficiente para as necessidades da McLaren, equipe acostumada a disputar título e com um sócio, Ron Dennis, pouco dado a passar a mão na cabeça dos seus pilotos e perguntar o que se passa, como posso ajudá-lo.

Nas entrevistas, hoje, Perez é muito mais autoconfiante. Viu que o desafio da McLaren é grande mas que pode corresponder. E que Button, campeão do mundo de 2009, piloto dos mais eficientes, pode perder a competição. O que está faltando, agora, é fazer o que faz com brilhantismo com os pneus: dosar sua tenacidade, o desejo de mostrar que entendeu o que lhe cobram e pode atender.

Romain Grosjean – 2

Quarta-feira disse a ele que o vi na TV, no fim de semana anterior, na competição de cavalos de Paris. Falamos um pouco sobre isso. Grosjean estava tranquilo, simpático, o que não é comum, puxou assunto a respeito. Mas o homem que começou os treinos livres no dia seguinte era outro. Tenso. “Parecia querer provar algo para alguém”, como me disse um técnico de outra equipe, mas que por muitos anos trabalhou na Benetton, Renault e Lotus, essencialmente a mesma escuderia.

Bateu forte na Sainte Devote duas vezes, na chicane idem, furou um pneu, e na corrida encheu a traseira do Toro Rosso de Daniel Ricciardo na freada da chicane. Um amigo italiano, Roberto Chinchero, da Autosprint, sentado do meu lado na sala de imprensa, comentou o que iria acontecer antes do ocorrido domingo. Disse que Grosjean vai perder a referência da freada. Nem bem acabou de falar e vimos a Lotus no ar.

Na classificação, no Q2, Ricciardo involuntariamente atrapalhou a volta lançada de Grosjen, o que ajudou a explicar Kimi, seu companheiro, largar em quinto e o francês, apenas em 13.º. Estava realmente inconformado depois da definição do grid. Não havia marcado pontos na prova anterior, na Espanha, e sabia que a história poderia ser, agora, a mesma. Por mais que Eric Boulllier, diretor da Lotus, o queira bem, veja muita qualidade no seu trabalho, o próprio Boullier deve responder a Gerhard Lopez, dono da Lotus. O empresário de Luxemburgo não é um Briatore, mas cobra também de quem tem responsabilidade de liderança na organização.

De novo Grosjean foi punido com a perda de 10 colocações no grid, desta vez no GP do Canadá, sétimo do campeonato, dia 9 de junho em Montreal. Se por ventura Grosjean se envolver em novo incidente e for considerado culpado, deverá ser suspenso por duas corridas, pois a suspensão de um GP já recebeu no ano passado e não correu em Monza. Se isso acontecer será o fim da linha para Grosjean não apenas na Lotus como na Fórmula 1.

É outro caso de piloto com grande dotes de velocidade mas que, apenas isso, não resolve na competição. Hoje, o desafio técnico é tão extenso quanto o de saber controlar as emoções. Bem mais que no passado, pela carga elevada de cobrança, decorrente, em especial, dos megainvestimentos necessários para fazer sucesso.