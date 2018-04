Novos pneus Pirelli devem melhorar ainda mais o show

23/I/13

São Paulo

A Pirelli garantiu ontem, em Milão, na apresentação dos pneus deste ano para a sua extensa e diversificada lista de competições, que as corridas de Fórmula 1 voltarão a ter de dois a três pit stop. No fim de 2012, as equipes já haviam compreendido como estender a vida útil dos pneus e as provas passaram a ter uma parada, apenas. “Os novos pneus são mais moles e um pouco mais flexíveis”, explicou Paul Hemberey, diretor da empresa.

Com a manutenção do regulamento de 2012, a tendência no desempenho das equipes, agora, é ser ainda mais semelhante. Espera-se luta tão intensa entre Red Bull, Ferrari, McLaren e Lotus como em 2012 – sete vencedores distintos nas sete primeiras etapas. E este ano a Mercedes, com a contratação de Lewis Hamilton e sua restruturação, pode se inserir entre os candidatos à vitória.

Mas, se ocorrer de uma dessas equipes encontrar alguma solução mágica que faça seus carros serem muito mais velozes que o da concorrência, essa característica dos novos pneus Pirelli, maior degradação em relação a 2012, pode ser a garantia de que as corridas continuarão a ser emocionantes. Hembery explicou ao Estado, em dezembro, que os pneus médios deste ano correspondem aos duros de 2012. “E a diferença entre quatro tipos (supermacio, macio, médio e duro) será superior a meio segundo. Isso permitirá mais ultrapassagens e maior gama de opções de estratégia.” Esses pneus, segundo o fabricante, vão se aquecer mais rápido também.

Os primeiros treinos serão de 5 a 8 de fevereiro no circuito de Jerez de la Frontera, na Espanha. “Mas desde o fim do ano passado já trabalhamos com modelos desses novos pneus no túnel de vento”, explicou Stefano Domenicali, da Ferrari, semana passada, na Itália. A Pirelli distribuiu modelos na escala 60% para os ensaios.

A maior preocupação dos projetistas é com a maior flexibilidade das paredes dos pneus, por ter enorme influência na geração de pressão aerodinâmica. Ao dobrar mais, os pneus fazem com que o assoalho do carro se movimente mais, para cima e para baixo, alterando a densidade do ar que flui sob ele. Como consequência, o carro perde eficiência aerodinâmica.

Lotus

A escuderia sensação de 2012, com Kimi Raikkonen, candidato ao título até o fim, anunciou ontem que lançará seu modelo de 2013, o E21-Renault, segunda-feira, na Inglaterra, a primeira a apresentá-lo. O carro foi concebido pelo mesmo grupo que já na sua primeira temporada como responsável pelo projeto da escuderia realizou grande trabalho no E20, em 2012.

Martin Tolliday é o desenhista-chefe, Dirk de Beer, o chefe dos estudos aerodinâmicos, e James Allison o diretor técnico. Não há como não ser grande a expectativa com relação ao modelo deste ano, pilotado por Raikkonen em grande fase novamente.

A expectativa é grande quanto o que pode fazer na sua segunda experiência solo.