O lavador de carros

19/IV/13

Manama, Bahrein

Ter contato com outras culturas nos faz crescer. É uma lei. Mesmo nas populações mais simples, nas sociedades mais carentes, sempre deparamos com algo que nos leva a refletir, questionarmos nós mesmos e, quase instintivamente, absorver valores.

Desde que cheguei aqui em Manama, a capital do Bahrein, terça-feira, vejo um rapaz lavando os carros no estacionamento do hotel em que me encontro. Aqui uma necessidade. O vento e os pingos de chuva que têm esporadicamente caído funcionam como cola para fixar areia na lataria dos carros.

Há ainda muitos terrenos não ocupados na região de Juffair, base da maioria dos jornalistas que cobre a prova, atrás da imponente mesquita Al-Fateh. E não existe praticamente vegetação nessa área do mundo, por o solo ser extremamente pobre de nutrientes, arenoso.

Algumas espécies apenas conseguem se desenvolver. Assim, o vento constante movimenta a areia conferindo a quase tudo um carácter monocromático, o amarelo da areia do deserto. Costumamos brincar entre nós, jornalistas, que utilizamos carros a milanesa aqui em Bahrein.

Como não importa a hora que saio ou chego e o rapaz lá está propondo-se a lavar os carros, hoje de manhã, por volta das 8h30, quando saí para vir ao circuito, conversei com ele. Primeiro paguei 2 Dinars, ou 4 Euros, ou R$ 10,00 pelo trabalho. Ele inicia sua atividade muito cedo, a fim de disponibilizar o carro lavado antes de os hóspedes deixarem o hotel. Lavar na noite anterior não adiantaria pois de manhã o carro já estaria irreconhecível. O estacionamento é aberto.

“Bangladesh” foi sua resposta à tradicional pergunta Where are you from? Seu nome: Rahmat. Tem 20 anos. A fisionomia é a mesma dos indianos, apesar de Índia e Bangladesh serem nações distintas e o bengalês ser falado apenas na região de fronteira entre os dois países. O porteiro do estacionamento, por exemplo, indiano do sul, não entende o bengalês e fala em inglês com Rahmat, jovem de pele escura, cabelos lisos, negros e belos dentes.

O lavador de carros está em Manama porque seu país está dentre os mais pobres do mundo. Com uma superpopulação de 150 milhões de habitantes, boa parte analfabeta, espremidos numa área semelhante à do Estado do Acre, 150 mil quilômetros quadrados, a subnutrição atinge parte importante dos bangaleses. Dacca é a sua capital.

“Estudei quatro anos. Não seria mais possível no meu país”, disse-me, com um inglês bastante limitado. Em Bahrein o inglês é uma língua oficial, junto do árabe. “Estou há quatro anos aqui.” Aparentemente de forma legal. Não perguntei, poderia constrangê-lo.

Rahmat sorri o tempo todo e, claro, demonstra aquela subserviência típica de quem vem de sociedades onde sobreviver já representa uma conquista. Faço-lhe várias perguntas. “Moro aqui perto. Somos cinco num quarto”. Explica-me que é tudo tão apertado que tem de passar por cima da cama dos outros para sair da sua. Imagino que não seja mais de um simples colchão no solo.

Quem o vê imagina ser um ser humano feliz. “Sou”, responde, aparentemente sem entender minha colocação. Sua vida limita-se a despertar com o raiar do sol e ir dormir tarde, mantendo-se todos os dias, mesmo hoje, sexta-feira, o domingo para a cultura islâmica, como a sua, lavando carros com um balde na mão.

O que você planeja, o que pretende fazer no futuro? “Sou feliz assim. Será sempre assim.” Senti algo semelhante quando conversei com pessoas que viviam num lixão, não distante do circuito de Buddh, na Índia, em Great Noida, ao lado de Nova Delhi. Me pareceu que para quem nasce numa casta não é sequer permitido sonhar em ascender a outra. Aceitam sua condição com resignação.

O período do GP de Bahrein é uma dádiva para Rahmat. O valor cobrado pela lavagem dos carros representa o dobro do normal, bem como o número de clientes que concordam com o trabalho cresce muito. Fora disso sua arrecadação lhe garante apenas para se alimentar e pagar o quarto com cinco outro conterrâneos que exercem atividades distintas, mas da mesma forma marginal.

“Médico? Aqui há hospitais gratis.” Procuro despertar nele o interesse por produzir um trabalho mais acurado. A precisão não faz parte da sua cultura, como não consta no elenco de preocupações da maioria dos povos carentes. Mostro delicadamente a Rahmat, e sorrindo também, que há um ponto do carro não limpo como deveria. Na realidade havia vários outros. Na lavagem de amanhã fique mais atento, combinado?, digo-lhe, em tom apenas de lembrança.

Se o GP de Bahrein tiver história longa, é provável que quem se hospedar naquele hotel terá sempre a disposição um providencial lavador de carros. O tempo se encarregará de transformá-lo num homem, num jovem senhor, num idoso.

Porém, sempre com o balde na mão e, essencialmente, feliz. Mais ainda se o seu cliente sorrir, tão importante quanto os dois Dinars que lhe dou todos os dias. Com imenso prazer, pela oportunidade de reflexão proporcionada.