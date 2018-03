O legado eterno de Ayrton Senna

01/V/08

Gostaria de ter colocado no ar esse post mais cedo, mas apenas agora cheguei em casa. Estou em São Paulo desde terça-feira. Não vim de Super Aguri, não. Pousei de Ferrari. Como vou permanecer o mês de maio fora do País, tendo já passado uma semana fora, você tem uma leve idéia de quantas coisas tenho para resover e quantos encaminhamentos devo providenciar? Até para o adorável Polo, meu cão da raça Kuvasz.

Estamos ainda no dia 1º de maio, razão do tema Ayrton Senna. Ontem conversei longamente com Viviane, irmã de Ayrton, por quem tenho profundo respeito e admiração. Falamos, principalmente, de Bruno Senna. Semana que vem, sexta-feira, lá de Istambul, disponibilizo um post sobre nosso gostoso e comovente bate-papo.

O que me vem à mente, hoje, depois de 14 anos da perda de Ayrton Senna ainda é, claro, como foram as minhas horas naquele domingo e nos dias seguintes lá em Ímola e Bolonha. Impressionante como tudo está vivo, ainda, dentro de mim. A volta para o Brasil no avião que trouxe seu corpo e o retorno à Itália, três dias depois, para acompanhar as investigações sobre as causas do acidente e da morte do piloto. Mas não é hora de falar disso.

Vejo três áreas, em especial, que a perda de Senna repercute até hoje e intensamente. Logo em seguida ao ocorrido, a FIA começou a repensar a segurança da Fórmula 1. Lembro-me de estar sentado na primeira fila da sala de coletivas, em Mônaco, e ouvir de Max Mosley um pacote para entrar em vigor já na próxima etapa do campeonato de 1994, na Espanha.

O maior legado de Senna a seus colegas é esse: o aumento exponencial da segurança do automobilismo. Veja uma imagem de um carro daquela época e confronte-a com um modelo atual. Sem entrar em detalhes, observe como o piloto está bem mais protegido. Se você entrar nesses detalhes então compreenderá que houve uma revisão conceitual e a introdução de materiais ultraavançados.

As definições empíricas deram lugar a soluções resultantes de precisos métodos científicos de estudos e experiências laboratoriais, gerenciadas por um neurologista, o doutor Sid Watkins. É assim até hoje. Quando algo é adotado na Fórmula 1, muito já se discutiu e se experimentou em simulações bem próximas da realidade.

Não é tudo: os autódromos evoluíram em 14 anos como não fizeram de 1950, quando surgiu a Fórmula 1, a 1994. O serviço de resgate e atendimento médico tanto no local no acidente como no ambulatório do circuito também evoluíram de forma significativa. Você já reparou como um piloto é retirado do cockpit hoje? Toda essa metodologia não é ao acaso, mas fruto do trabalho conjunto de especialistas renomados de cada área envolvida.

Quantos acidentes de elevada gravidade já assistimos na Fórmula 1 desde o GP de San Marino de 1994 e ninguém morreu? A principal razão é o aumento extraordinário da segurança.

Ayrton Senna deixou outros ensinamentos também. Jackie Stewart inaugurou a era dos pilotos preocupados com a segurança e defendeu a bandeira nos anos 60 e 70, quando correu. Ayrton Senna mostrou ao mundo um novo patamar de piloto. Bem mais alto do que a Fórmula 1 apresentava. Os parâmetros de performance foram revistos. E as marcas de Senna passaram a ser as referências.

Uniu sua técnica excepcional à coragem, além de ser o primeiro a supervalorizar o preparo físico, o que potencializou ainda mais seus dotes quase únicos. O mundo da Fórmula 1 viu que o sucesso, a partir de Senna, dependia de ser capaz de apresentar-se nesses níveis superelevados e como superatletas.

Há ainda um outro legado de Senna e que interessa mais diretamente aos brasileiros: seu lado humanitário. Ainda não foi compreendido muito bem por alguns, apesar da clareza da mensagem: acreditar em si próprio, que há um Senna dentro de cada cidadão, capaz de se superar, de realizar seus sonhos, sejam eles quais forem. É só descobrir. Tenacidade, perseverança, disciplina, determinação são valores repassados por Senna.

Numa nação tão sem autoestima como a brasileira, a absorção dessas grandezas a faria muito bem. Ele pregava sua filosofia e dava o exemplo. Oferecia a prova da sua viabilidade, que se traduzia por uma intensa realização pessoal, personalizada nas conquistas, e elevada qualidade de vida proporcionada. Podemos conjugar todos esses verbos no presente. É uma mensagem que serviu no passado, se aplica integralmente no presente e quando o homem redefinir vida e morte, lá na frente, ainda estará atual. Porque é eterna. Como Ayrton Senna.