O Mundial de 2007 enfim acabou. Raikkonen foi confirmado campeão do mundo

16/XI/07

Se nem o maior interessado na mudança do resultado do GP do Brasil, Lewis Hamilton, não desejava que o Tribunal de Apelo da FIA, reunido em Londres ontem e hoje (sexta-feira), aceitasse o recurso de sua equipe, a McLaren, seria difícil mesmo acreditar que a entidade retirasse o título de Kimi Raikkonen, da Ferrari.

“Não quero ser campeão do mundo dessa forma”, afirmou o jovem inglês. Foi atendido. As decisões da FIA são, em geral, políticas, mas desta vez a argumentação técnica para justificar a não desclassificação de Nico Rosberg, Williams, quarto, Robert Kubica, quinto, Nick Heidfeld, sexto, ambos da BMW, e Kazuki Nakajima, Williams, procedia amplamente.

A gasolina de seus carros foi flagrada numa temperatura com diferença pouco superior aos 10 graus Celsius tolerados em relação à do meio ambiente. Estavam entre 23 e 25 graus, enquanto na tela do computador no autódromo a temperatura do ar exposta era de 37 graus a maior parte do tempo.

A alegação dos comissários desportivos ainda em Interlagos é que esses dois ou três graus acima do permitido não poderiam ser considerados porque a empresa contratada pela FIA, administrada por Max Mosley, para medir temperatura, France Météo, registrava valores distintos dos expostos no computador, cuja fonte era a FOM, de Bernie Ecclestone.

Jan Stovicek, da República Tcheca, John Cassidy, dos Estados Unidos, Vassilis Koussis, da Grécia, e José Macedo e Cunha, de Portugal, não aceitaram, ontem, o apelo da McLaren contra a decisão dos comissários em Interlagos. Martin Withmarsh, diretor da McLaren, como Hamilton, afirmou que seu objetivo com o recurso não era alterar o campeão do mundo, mas esclarecer o critério de se medir a temperatura, até para eles próprios não incorrerem em erro.

Se Jo Bauer, delegado técnico, e os representantes das equipes esclareceram a questão ninguém ficou sabendo. A FIA limitou-se, ontem, a divulgar que o apelo da McLaren é “inaceitável”.

Seria desastroso para os interesses da Fórmula 1 se agora, por exemplo, estivéssemos noticiando que Hamilton é o novo campeão do mundo. Bernie Ecclestone, promotor do Mundial, ameaçou até aposentar-se se isso acontecesse. Claro que ele deu uma palavrinha com os juízes do Tribunal de Apelo. Max Mosley também não desejava mexer em nada.

Jean Todt, diretor da Ferrari, comentou: “Hoje tivemos a resposta da última e desesperada tentativa de modificar o decidido na pista. Nossa equipe recebe com elevada satisfação a decisão do Tribunal de Apelo da FIA. Podemos, agora, concentrar todas nossas energias no campeonato de 2008.”

Se a temporada de Fórmula 1 que, agora, oficialmente se encerra foi espetacular, não há como negarmos – campeão com 110 pontos e segundo e terceiro com 109 – a de 2008 não se apresenta diferente. Com o provável retorno de Fernando Alonso para a Renault e a possibilidade de os franceses não mais errarem no carro, as chances de assistirmos a três equipes lutando pelas vitórias são reais. Tomara que seja assim!