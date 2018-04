O período de sucesso da Ferrari está em risco

29/XI/07

Agora chegou a vez da Honda. Algumas publicações ou sites já colocaram Fernando Alonso na Ferrari, BMW, Toyota, Red Bull e Williams. Faltava uma dentre as bem estruturadas, a Honda. Não falta mais. A edição de hoje do Sport Bild traz que o espanhol deverá correr pela equipe japonesa em 2008. Mais: será companheiro de Jenson Button. E o Rubinho? Iria para a Super Aguri.

Primeiro: a fonte não é boa. Pintou esse nome Bild já desconfio. Não vi em nenhum outro site que consulto regularmente. Creio que o da Autosport inglesa saberia da informação antes do Bild. Claro que tudo é possível na Fórmula 1. Mas diante das informações que possuo, a hipótese de Alonso tomar o lugar de Rubinho não me parece lógica.

Como o campeão do mundo de 2005 e 2006 deseja continuar lutando pelas vitórias, a única possibilidade para ele é encontrar uma solução de compromisso com a Renault. Nem os três anos impostos pelos franceses tampouco o contrato de apenas um ano exigido pelo asturiano, mas duas temporadas. A chegada de Ross Brawn fortaleceu a posição de Rubinho na Honda.

Com toda certeza Alonso imaginou que todas as portas se abririam ao deixar a McLaren e poderia impor suas condições. Afinal, ele é demais, na sua cabeça. O considero, sim, excepcional, mas superestimou-se, desta vez. A maioria o quer mesmo, é o mais completo em atividade, mas nas condições que atendam também os seus interesses. Entenda-se contrato de no mínimo duas temporadas.

Começei a escrever, na realidade, para falar disto:

Domingo conversei com Nicolas Todt, em Florianópolis, e diante da informação de que seu pai, Jean Todt, não é mais o responsável direto pelo Reparto Corse, a divisão de competições, ficou evidente para mim que as coisas podem mesmo mudar na Ferrari em 2009.

Felipe Massa necessita disputar ótimo campeonato, em 2008, para não tentar Luca di Montezemolo, presidente da empresa, a ordenar Stefano Domenicali, quem assumiu a função de Jean Todt, a rever sua formação de pilotos.

A exigência de Alonso em assinar por apenas um ano com a Renault ficou clara para mim apenas domingo, depois dessa conversa. Precisei entender o que, de fato, Jean Todt fará no novo organograma.

O mais preocupante é a consequência para a Ferrari de Todt não ser mais quem irá liderar o grupo da área esportiva. Amigos, ele é uma das maiores razões de a Ferrari ser, hoje, o que é. Cultua a solução de continuidade, tem liderança para sustentá-la, competência, capacidade de síntese, sabe decidir e trabalha 10, 12, 14, 16 horas por dia.

Antes, a Ferrari mudava de rumo a cada ano. Falta-lhe dentre tantas coisas o que Todt impôs com enorme eficiência: solução de continuidade.

Domenicali é um engenheiro capaz, disponível, fala o que pensa, educado, atende a imprensa com cortesia sempre. Os fãs da Ferrari têm de torcer para ele ter o respaldo de Montezemolo, como possuía Todt, para seguir com a mesma filosofia gerencial. E evitar de cair no ciclo que foi o maior responsável pela equipe permanecer 20 anos sem título de pilotos: rumos distintos a cada campeonato.