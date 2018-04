O que fez a Renault para a McLaren?

08/XI

Depois da McLaren, agora é a vez de a Renault ser acusada de espionagem. A equipe francesa, campeã do mundo em 2005 e 2006 com Fernando Alonso, irá responder dia 6 ao Conselho Mundial da FIA, em Mônaco, a razão de alguns sistemas de seu modelo RS27, como o de refrigeração, hidráulico, se assemelhar tanto aos do MP4/22 da McLaren.

Com a desclassificação da McLaren, por espionar a Ferrari, a Renault terminou o Mundial de Construtores em 3º. Depois de apoiar a Ferrari na acusação à McLaren, a Renault acabou sendo acusada por Ron Dennis, sócio e diretor da McLaren, pelo mesmo motivo. “Ron Dennis está atirando pedra para todos os lados, estamos tranquilos”, disse Flavio Briatore, diretor da Renault.

Há uma diferença entre o que fez a McLaren e a Renault. No caso do time inglês, o ex-mecânico-chefe da Ferrari, Nigel Stepney, passou todos os desenhos e dados técnicos, até os recolhidos em testes e o projeto básico de 2008, para o projetista-chefe da McLaren, Mike Coughlan. Tanto que hoje a FIA iniciou verificação para ver se o novo carro da McLaren tem propriedade intelectual da Ferrari.

Já na Renault o que ocorreu foi a transferência de um engenheiro da McLaren para sua organização. Até aí tudo bem, mas ao que tudo indica o técnico levou para os franceses dados de alguns sistemas do modelo MP4/22. É o que ouvi ainda na Bélgica, este ano, no dia em que aguardávamos a decisão do Conselho Mundial, em Paris, no caso da McLaren.

É diferente do que fez Adrian Nedwey, por exemplo. O RB3 da Red Bull, concebido por ele, traz notáveis semelhanças com o carro da McLaren. Ocorre que o monoposto da McLaren foi coordenado por ele também.

Se for comprovado que o engenheiro da McLaren levou para a Renault idéias que não são apenas suas, a Renault poderá ser punida. Mas não dá para esperar sanções dramáticas como a da McLaren, até porque as áreas de aplicação do conhecimento são específicas e de extensão muito menor que a praticada pela equipe inglesa. De qualquer forma, seria uma transgressão. E alguma coisa tem de ser feita.