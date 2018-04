Os caminhos de Alonso

Olá amigos!

Já conversei com vários amigos e colegas que estão na Europa, a fim de trocar informações sobre o futuro de Fernando Alonso, agora que a McLaren e ele chegaram a um acordo para rescindir o contrato previsto para durar até o fim de 2009.

Sabe o que mais me impressionou até agora? Ninguém sabe o que irá acontecer. Acabei de bater um longo papo com Carlos Miguel, do AS, homem muito próximo ao piloto e seu empresário, Luis Garcia Abad. Os dados de que dispomos apontam para os quatro caminhos óbvios: Renault, Red Bull, Toyota e Williams.

Na Espanha, disse o Carlos, a torcida para que Alonso regresse ao time que lhe permitiu ser bicampeão do mundo, Renault, é grande. As negociações estão em curso. Mas há um impedimento maior, depois de superada a questão da isenção da multa rescisória.

Os patrocinadores espanhóis da McLaren atraídos por Alonso, o banco Santander e o Casa Madrilenã, companhia de seguros, vão continuar onde estão. Esse é um dos motivos por Ron Dennis liberar o piloto sem cobrar a multa estimada de US$ 30 milhões.

A outra razão é esportiva: ficou provado o quanto é prejudicial para a escuderia manter dois pilotos em pé de guerra. Por mais capazes que sejam, podem jogar fora uma conquista quase certa, como aconteceu.

Denis Chevrier, engenheiro-chefe da Renault, disse-me ainda no Brasil que o que Alonso terá se regressar é a mesma estrutura técnica que deixou no fim do ano passado, quando se transferiu para a McLaren. O eventual retorno de Alonso encheria o grupo de perspectiva novamente e os investimentos se elevariam em todas as áreas. Houve um corte sensível no destinado pela montadora ao projeto de Fórmula 1 este ano.

Mas eu falava de um entrave para Alonso ir para a Renault. Simples: tempo de contrato. Os franceses não aceitam uma ou duas temporadas. Concordam com quase tudo que pretende o espanhol, ganhar como na McLaren, cerca de US$ 30 milhões, garantias no contrato de que será o primeiro piloto, mas não querem compromisso curto, em especial porque, como falei, vão voltar a investir pesado na competição.

E por qual razão Alonso não pretende se estender demais onde quer que seja? Resposta: Ferrari. Luca di Montezemolo já comunicou ao próprio espanhol que ele é o piloto que a Ferrari procura para fechar como fez com Michael Schumacher e dar início a outra série de temporadas de enorme sucesso.

Tudo bem ao gosto de Alonso: a equipe trabalhando ao seu redor. O companheiro, mero coadjuvante do espetáculo. Para não mencionar a questão financeira, ainda melhor que a oferecida pela McLaren e o time em que irá competir nos próximos mundais.

Na Red Bull, Alonso dispõe de boa parte das condições desejadas, como a não imposição de contrato longo, estrutura técnica em ascensão, coordenada por um engenheiro muito capaz, Adrian Newey, boa relação com Mark Webber, até porque não representa grande perigo a sua hegemonia no grupo, e, claro, bom salário também.

Pode ser uma opção, não descartem. A Red Bull cresceria bastante com um profissional da competência extrema do asturiano. Poderia até vencer seu primeiro GP ao longo da temporada.

O problema da Toyota para ser a escohida é o modelo de 2008 ter sido concebido pelo mesmo grupo de técnicos responsável pelo carro deste ano: as chances de disputar as primeiras colocações são mínimas. E tanto Toyota quanto Honda são geridas segundo ainda a filosofia japonesa, em que cada decisão é fruto de muita reflexão. Sem rapidez de reflexo para pensar na Fórmula 1 não se vai a lugar algum. Toyota e Honda podem investir quando desejarem. A maior dificuldade é gerencial. Alonso sabe disso, como todo mundo na Fórmula 1.

Pena o orçamento de Frank Williams ser, hoje, o das organizações médias. Pouca gente já ouviu disso: Alonso é um romântico em certos aspectos históricos. Já o vi abordar passagens da Williams, naquelas rodas que faz com jornalistas espanhóis, em que vez por outra me intrometo, que nos leva a crer que, em outra condição, como a Williams dos anos 90, por exemplo, não hesitaria em se transferir para lá. Demonstra admirar Frank Williams e Patrick Head.

Mas seria surpreendente vê-lo lá. Vale o mesmo raciocínio: não dá para imaginar a Williams lutando pelos primeiros lugares com a Ferrari e a McLaren. Não de um ano para o outro. A Williams ficou para trás.

O que eu gostaria que acontecesse? Alonso voltar à Renault. Tenho comigo que os projetistas Tim Densham e Dino Toso, associados a Bob Bell e Rob White, engenheiros da Renault, farão um modelo bem mais eficiente em 2008. Têm consciência do equívoco deste ano. Com Alonso para desenvolvê-lo e na condução, teríamos Ferrari, McLaren e Renault lutando pelo título. Seria ainda mais emocionante que este ano.

Abraços, amigos!